Výročí 100 let školy bylo příležitostí k ocenění a poděkování třeba za dlouholetou, trpělivou práci s postiženými dětmi. Paní učitelky Jitka Teslíková a Blanka Kvízová pracují na škole přes tři desítky let. Kytičku a malou pozornost si odnesla i bývalá ředitelka školy paní Květa Husová a jedna z prvních vychovatelek paní Marie Říhová. Mezi gratulanty byli i zástupci Města Poděbrady pan Roman Schulz a Miroslav Holas a zástupce KÚ SK pan Tomáš Valášek. "Ocenění patří především všem pedagogům. Je mi ctí, být ředitelkou takhle skvělého týmu lidí, kteří dělají svou práci s láskou. Děkuji za Vaši podporu. Velmi si toho vážíme," vzkázala Pavlíně Mladá, ředitelka školy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.