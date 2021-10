Jenda Rajman zemřel v roce 1965. Zůstala po něm knihařská dílna, kterou za socialismu provozovaly komunální služby. Jeho potomkům se podařilo obnovit dílnu pro ruční vazbu knih a otevřít muzeum. Kvůli tomu založili Nadační fond Jendy Rajmana, ten však jako nezisková organizace nemá prostředky, aby získal tak velkou nemovitost do vlastnictví. „My moc děkujeme všem dárcům, kteří muzeum podpořili a podpoří přes finanční sbírku na www.donio.cz/MuzeumKlasickehokniharstvi ,“ říká Pavel Hančar, „ale to zdaleka nestačí.“

V Česku je to unikát – plně zachovalá knihařská dílna s původními stroji a nástroji působí v původním domě nepřetržitě sto let. „Například velkou ruční řezačku zakoupil můj pradědeček již v roce 1900 za 500 rakouských korun, jak dokládá dochovaná faktura,“ připomíná Rajmanův vnuk Pavel Hančar. „Rovněž bývalá obytná část zůstala v podobě z počátku minulého století a objevili jsme v ní starou výmalbu ve stylu art deco,“ dodává.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.