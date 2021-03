Následoval příchod SMS zprávy. Druhá SMS s kódem 2 mi přišla ve středu dopoledne, s termínem na pondělí 8. 3. 2021 na 10:35 hodin. Potom mi ještě během týdne dvakrát přišel e-mail, zda se mohu v určenou dobu dostavit, nebo registraci zrušit.

Následoval třetí e-mail s upozorněním na nadcházející rezervaci. „Připomínáme vám, že zítra 08. 03. 2021, 10:35 máte rezervaci na Očkování na COVID-19 služby Nemocnice Nymburk - Vakcinační centrum COVID19 - Obecní dům Nymburk, provozovatel Nemocnice Nymburk s.r.o. Své rezervace můžete spravovat na adrese www.reservatic.com nebo v mobilní aplikaci Android a iOS“.

Dostavil jsem se v určený čas do Obecního domu v Nymburce. Již ve vstupu mě velmi potěšilo, že jde o vzdušný otevřený prostor. Ve vstupní hale se nemusí lidé tísnit někde na chodbě, ale je tam dost místa a je to přehledné. Proti vstupu do budovy stojí stolky, za kterými jsou dobrovolnice i zdravotní sestry. Některé ženy, kterých jsem se ptal, jsou zdravotními sestrami, jedna z nich řekla, že je učitelkou. Když jsem tam přišel, uvedly, že pomáhají zdarma a rády.

Zkontrolovaly registraci, změřily teplotu, předaly dva tiskopisy k vyplnění: "Čestné prohlášení" (jméno a příjmení, rodné číslo, zdravotní pojišťovna a 9. bodů upozornění: žes nebyl nemocen v posledních 14 dnů, nemáš alergii, nejsi v karanténě, nebyls v kontaktu s nemocným s Covidem, nejsi těhotná, jaké bereš z vypsaných léky, a zda jsi v posledních 90 dnech neprodělal onemocnění Covid-19. Dole bylo napsáno, že toto očkování je dobrovolné a případné následky neponese Nemocnice Nymburk s.r.o. Druhý papír je "Dotazník před očkováním".

Dobrovolnice se opravdu pečlivě starají: pomohou s vyplňováním tiskopisů, nabídnou možnost výtahu do1.patra a poučí potřebné - jít po schodech do1.patra, kde opět nahoře u schodů stojí další dobrovolnice, zkontroluje vyplněné tiskopisy, odškrtne si pacienta na svém seznamu a pošle ke stolečku v hale před Malým sálem, kde se očkuje. Starší a nemohoucí občany, ale jen starší 70 let někdy doprovází členové rodiny.

Pozvané vyvolávají a zavedou do Malého sálu. Před vchodem si musí vydesinfikovat ruce a převezme si je další dobrovolnice a odvede do jedné ze čtyř kójí, aby měli soukromí. Tam jim dobrovolnice zkontroluje občanský průkaz a kartu pojištěnce. V druhé části kóje je lékař, který pozvaného znovu zpovídá, zda neprodělal Covid, není v karanténě, jestli je levák nebo pravák, (očkuje se do druhé ruky). Jaké bere prášky atd. Injekce se dává vysoko do ramene. Zdravotní sestřička vpíchne injekci, zalepí a čeká se. Lékař mezi tím napíše potvrzení o vpichu první dávky, napíše název látky. Já jsem dostal injekci od Pfizera. Minulí týden se očkovalo jinou látkou.

Dostal jsem termín dalšího očkování na Velikonoční pondělí 5. dubna. Pak mi doporučili půl hodiny si odpočinout ve Velkém sále Obecního domu. I tam chodí dobrovolnice, (ale byl tam i jeden dobrovolník). Ptali se, jak se člověk cítí, není-li mu špatně, nabízejí vodu.

V Malém sále je pod pódiem lůžko, když se někomu udělá nevolno.

Chci tímto podrobným popisem doporučit všem, kteří splňují podmínky – dát se oočkovat!

Ale tímto svým článkem do Nymburského deníku chci poděkovat za perfektní organizaci, jak v registraci, tak během samotné přípravy (3x e-mail) a hlavně všem těm dobrovolnicím a lékařům při příchodu do Očkovacího centra v Obecním domě v Nymburce.

Autor: Miroslav Červinka