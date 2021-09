Celkem mi to i s drobnostmi dává odhadem nejméně 1.600 kg potravin, což je cca 110 kg denně, tedy 3/4 kg na hlavu a den.

/VIDEO/ Máte vůbec tušení, kolik se toho sní na takovém letním pobytovém táboře? Konzumní pravdu odhalil letos, jako ostatně každý rok, jeden z členů tábora Domu dětí a mládeže Symfonie Poděbrady. „Při postupném uzavírání ekonomiky našeho letošního tábora jsem opět vytvořil přehled konzumní pravdy. Pro někoho to je zbytečná informace, pro někoho každoroční folklór. Tak vězte, že v těch zásadních komoditách jsme konzumovali takto: 115 chlebů, 2.315 rohlíků, maso kuřecí 54 kg, vepřové 38 kg, uzené 14 kg, mleté vepřové 36 kg, špekáčky 20 kg,“ prozradil Milan Hercik, hlavní vedoucí pobytového tábora Zhořec u Manětína.

