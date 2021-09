K panenkám se dostala i děvčata z naší školní družiny v Berouně - Závodí. Koncem školního roku byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma Moje panenka. Pochopitelně jsme nelenili a do výtvarného ztvárnění panenek jsme se vrhli. Naše obrázky pak putovaly dál a vítězem z naší družiny se stala Nikolka Levy. Blahopřejeme!

V druhé polovině srpna jsem navštívila výstavu nazvanou Víkend s panenkami v Rokycanech a nemohla jsem ani uvěřit, že toto ještě někde existuje. Výstavu právě uspořádal tento spolek Milovníci panenek. Desítka vystavovatelů nám dala nahlédnout do jejich zákulisí. A kdo to byl? Paní Jaroslava Faltová, předvedla domeček pro panenky, palouk s panenkami, šikmooké panenky a krásná byla i Maková panenka s motýli. Paní Jaroslava Nagyová předvedla unikát panenek Hamiro, české sádrové panenky, Dubeny, miminka, německé i francouzské panenky, ale i panenky zn. Technoplast. Veronika Janurová se pochlubila průřezem panenek německých a českých, přidala medvídky a doplňky k panenkám. Monika Špotáková ukázala české celuloidové panenky, pěvecký sbor, německé a francouzské panenky, kočárky, a k tomu dodala medvědí rodinku.

Asi málo, kdo by věřil tomu, že existují lidé, kteří sbírají panenky a jsou sdruženi v zájmovém spolku pod názvem Milovníci panenek. Jeden takový úplně nový spolek vznikl v dubnu letošního roku 2021. Jeho účelem je spojit lidi se společným zájmem, kterým je sběratelství panenek, doplňků, kočárků, historických a muzejních předmětů. V rámci spolku se členové navzájem podporují, poskytují si vzájemnou pomoc, poskytují poradenství a sdílejí své poznatky. Chtěla bych se s vámi podělit o krásu starých exponátů panenek, které jsou v mnoha případech ještě i funkční.

