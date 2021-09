V pondělí jsme byli součástí slavnostního otevření nové části workoutového hřiště v areálu Na Ostende v Poděbradech. Všechny prvky hřiště se snažila vyzkoušet děvčata z TJ Sokol Poděbrady z oddílu aerobiku. Aerobik je sice sport pro vnitřní sportoviště, ale součástí tréninků je i kondiční a silová příprava, která za hezkého počasí vždy probíhá zde v areálu Na Ostende. Děvčata se zde předvedla pod vedením kondičního trenéra Lukáše Nováka, který je českým reprezentantem v OCR sportu. I on sem přivedl své dva svěřence z oddílu OCR Kids. Ke cvičení se nenechal dlouho pobízet ani náš bratr starosta Radek Smejkal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.