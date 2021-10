Městečtí skauti slavili 100 let od založení. | Foto: Skauti Městec Králové

Září bylo pro městecké skauty historickým mezníkem – slavili jsme sté výročí založení a náležitě to oslavili napříč všemi generacemi. Sobotní program byl opravdu nabitý. Návštěvníci si mohli dát výbornou kávu i dobroty, které napekli naše skautky a skauti. Hned vedle byly k zakoupení památeční předměty, po kterých se jen zaprášilo. Děti si mohly vyrobit vlastní placky, vyzkoušet lanové překážky a pro ty nejmenší byl nachystaný stan plný dřevěných kostek, odkud neměly šanci utéct.

