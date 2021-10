Druhý den 19.9.2021 se ve stejné hale v Mladé Boleslavy konala soutěž II. výkonnostní třídy. Zde jsme měly v průběhu dne 3 závodnice. Hned z rána v kategorii 8 - 10let se na 6. místě umístila Michaela Pospíšilová a v kategorii 11 - 13 let na 15. místě Anna Vaněrková. V odpoledním bloku se nově v kategorii ženy představila Eliška Hněvsová a přivezla si spolu s trenérkou Nelou Vohradskou krásné 5. místo. Také na tyto závodnice jsme pyšné. Není samozřejmostí, že se dokázaly po roce online tréninků opět vrátit na závodní plochu.

V sobotu 18.9.2021 se konala v Mladé Boleslavi soutěž Českého svazu aerobiku Fisaf ve sportovním aerobiku III. výkonnostní třídy. Na tuto soutěž se připravovala naše závodnice Klaudie Kadlecová. Teprve osmiletá závodnice se v kategorii 8 - 10 let neztratila a při svém prvním startu v této vyšší kategorii uspěla na chvalitebnou. Přivezla si spolu s trenérkou Aničkou Špitálskou 2. místo. Velice gratulujeme!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.