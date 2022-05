Po oba dny přálo závodům počasí, a i ryby se občas snažily spolupracovat, takže řada závodníků se mohla pochlubit hezkými úlovky. Lovili se především kapři, ale i líni, štiky, okouni, jeseni a na břeh se podívali i vytoužení jeseteři. Ti hned ve čtyřech případech a podařilo se to dětem, pro které je to svým zjevem bájná ryba, takže nadšení a zážitek to byl veliký.

V kategorii dospělých zvítězil Luděk Adámek (MO Benátky nad Jizerou), který nachytal přes 64 kg ryb, druhé místo obsadil Petr Daniš (MO Český Šternberk) s výkonem přes 35 kg ulovených ryb a bronz bral Martin Štěpnička (MO Český Šternberk) – 30,7 kg ryb.

Spousta dětí na pískovnu dorazila již v sobotu se svými vedoucími rybářských kroužků, anebo rodiči a na pískovně nocovali ve stanech či bivacích. O děti se postaral Středočeský územní svaz, který jim zdarma připravil večeři, snídani i svačinu během závodu, tu dostali i dospělí účastníci sobotního závodu.

Vítězem kategorie dětí do 15 let se stal Michael Pekárek (MO Bělá pod Bezdězem) s výkonem přes 24 kg ulovených ryb, druhý skončil Jan Vávra (MO Čáslav) – téměř 12 kg ulovených ryb a třetí místo patří Arturu Zoulovi (MO Žatec) – necelých 11 kg ryb.

Kategorii do 18 let ovládl Jan Adámek (MO Benátky nad Jizerou) – 47,279 kg ulovených ryb, druhý byl Petr Daniš (MO Český Šternberk) – 44, 860 kg ryb a bronz patří Karolíně Volencové (MO Český Šternberk) – 17,830 kg ryb.

Závod se konal pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, kterého zastoupil náměstek Ing. Pavel Sekáč, jenž společně s předsedou středočeských rybářů Dušanem Hýbnerem předával dětem ceny.

„Musím říct, že jsem tu viděl skvělý závod, perfektně připravený, a tím chci poděkovat Středočechům, za jejich práci, jakou tu odvedli a za to, jakým způsobem pracují s dětmi. Takové dětské akce budeme vždy rádi podporovat,“ uvedl Pavel Sekáč.

Autor: Václav Šámal