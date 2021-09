Nechyběly také kolotoče pro nejmenší zdarma, mnoho výtvarných dílniček pro děti, vetešnický krámek a bohatý kulturní program s kapelou či loutkovou pohádkou. „Na poslední chvíli jsem sehnala také zábavnou cirkusovou show s papoušky, která nahradila chybějící artistku,“ říká Mirka Fojtíková, která měla organizaci doprovodného programu na starost. Velký úspěch měl také stánek zdejších nadšenců do teraristiky, kde si odvážné děti mohly podržet třeba hada či pavouka. Akci finančně podpořil Středočeský kraj, město Milovice a společnost Carborundum Electrite a.s.

Za zmínku rozhodně stojí i stánky, které byly vyhrazeny přímo dětským prodejcům. Ti se v nich střídali po 45 minutách, nabízeli své rozmanité výrobky a mohli si vydělat i nějaké peníze. „Především ale získali spoustu cenných zkušeností, které v budoucnu jistě uplatní. Jednak museli vyrobit něco opravdu kvalitního, aby o to kupující měli zájem, museli své výrobky ocenit, spočítat si, na kolik je vyjdou suroviny a podobně, ale zkusili si také marketing – jak vyzdobit krámek, na co kupující nalákat,“ vysvětluje Zuzana Sittková, jejíž sedmiletá dcera Anežka vlastně s celou myšlenkou přišla. Nakonec se vystřídalo více než dvacet prodávajících jednotlivců či párů.

Ve stáncích zmíněných škol se mohli zájemci dozvědět, čím se zabývají, ale také si nakoupit jejich vlastní výrobky. „Například pampeliškový med nebo soli do koupele jsme dělali s dětmi, některé výrobky zase dělaly děti doma s rodiči, jiné děti samy ve svém volném čase,“ popsala Blanka Kaválková, učitelka nejmladších dětí Základní školy Do Života.

Nejmladší město v okrese Nymburk s největší základní školou v celém kraji se může pyšnit také několika organizacemi, které nabízejí alternativní přístup ke vzdělání. Lesní klub Skřítek, Základní škola Do Života a sdružení školáků v domácím vzdělávání Přirozené učení Milovice známé jako PUČ se sešly na milovickém lesním jarmarku, aby se představily veřejnosti.

