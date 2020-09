Finále se konalo následující den v rámci programu Zlatá tretra. Svou úlohu favoritky Zuzka splnila na výbornou a zaběhla si osobní rekord 45.71 a tento čas ji zajistil krásné první místo.

Zuzce blahopřejeme a přejeme mnoho dalších nejen sportovních úspěchů.



O projektu Čokoládová tretra

Od roku 1961 se Čokoládová tretra pravidelně konala v Ostravě v předvečer atletického mítinku Zlatá tretra Ostrava. Narůstající počet zájemců o účast přivedl v roce 2012 pořadatele k rozšíření projektu za hranice města a vznikl běžecký seriál. Od roku 2017 se pak koná i za hranicemi země, na Slovensku a v Polsku.



Do roku 2018 byly partnerskými místními pořadateli oddíly atletiky ve vybraných městech. Na základě zvyšujícího se zájmu o pořadatelství v dalších městech České republiky, a to nejen ze strany atletických oddílů, ale zejména základních škol, přichází přirozené spojení s národní autoritou pro školní sport, Asociací školních sportovních klubů.



Z Čokoládové tretry se tak stává projekt s celoplošnou sportovní aktivitou pro důležitou věkovou kategorii od 6 do 11 let. Svým propracovaným systémem kvalifikace umožňuje zapojit všechny děti v celé zemi. Ti nejlepší se přes čtvrtfinále a semifinále dostanou až do finále v hlavním programu Zlatá tretra Ostrava - World Athletics Continental Tour Gold 2020.



Zdroj: www.cokoladovatretra.cz – datum stažení 11.9. 2020

Autor: Mgr. Alena Bedrnová