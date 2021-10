Oba organizátoři za podpory Města Nymburk věnovali přípravě exkluzivní akce velké úsilí, počínaje detailním scénářem a konče profesionální propagací. A vyplatilo se. Do nymburského kina Sokol zamířilo na sto padesát lidí z řad široké veřejnosti včetně nečekaných osobností, např. prvního místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky Jiřího Růžičky, který neváhal odskočit si za tímto zážitkem z Prahy, navzdory vypjaté politické situaci. S určitostí můžeme říci, že nikdo z publika nelitoval. Profesor Hilský zdaleka nevystupoval v Nymburce poprvé, jak připomněl ve vtipném, osobně laděném úvodním slovu Hilského student a dlouholetý kamarád Bohuslav Sýkora, který v minulosti jako profesor angličtiny na nymburském gymnáziu tyto návštěvy spolu s Britskou radou organizoval.

Zmíněný úvod vnesl do sálu příjemnou atmosféru a profesor Hilský se ujal slova. Tentokrát se zaměřil na představení své poslední knihy o úctyhodných devíti stech stranách s názvem „Shakespearova Anglie: Portrét doby.“, za niž získal cenu Magnesia Litera v kategorii Kniha roku. Ovšem představení knihy v podání profesora Hilského není ledasjaké představení knihy: diváci byli vtaženi do téměř dvouhodinového proudu překvapivých informací, historických souvislostí a strhujících příběhů alžbětinské Anglie, kterou, nechceme sahat britským odborníkům na toto období do svědomí, málokdo zná tak detailně jako právě Martin Hilský.

Ve své pozvánce na akci zval Bohuslav Sýkora každého, kdo chce zažít sugestivní projev a brilantní češtinu, které je v současné době žalostně málo. A také řekl, že Martin Hilský patří mezi naše nejvýznamnější kulturní osobnosti a je obdivován a respektován širokou veřejností. Mimořádný podvečer, který přítomní diváci zažili, jeho slova beze zbytku potvrdil.

Realizační tým MAP II je nesmírně rád, že se na tomto jedinečném počinu, neseném v duchu populárních Inspirativních kaváren, výraznou měrou podílel. Je nade vši pochybnost, že výtečná spolupráce MAPu a Městské knihovny Nymburk touto událostí nekončí.

Dobrá zpráva nakonec: Pro ty, kteří se nemohli osobně zúčastnit setkání s profesorem Hilským, dodejme, že videozáznam vystoupení profesora Hilského bude volně k dispozici na YouTube kanálu „Místní akční plán vzdělávání na Nymbursku“.

Autor: Ivana Šmejdová

