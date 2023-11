/FOTOGALERIE, VIDEO/ Nestátní nezisková organizace Respondeo se letos připojuje k celorepublikovému happeningu Bubnovačka, který pořádá po celém Česku centrum Locika, aby upozornilo na důležitost ochrany dětí před násilím. Na náměstí Přemyslovců v Nymburce se v pondělí 20. listopadu mezi 10. a 11. hodinou rozezní bubny a připojit se může každý, komu není problematika násilí na dětech lhostejná.

Z celorepublikového happeningu Bubnovačka na podporu týraných dětí. | Foto: Jolana Boháčková

„Součástí organizace Respondeo je i intervenční centrum, které pomáhá obětem domácího násilí v šesti okresech Středočeského kraje. Pracujeme s dětmi od šesti let, proto se k Bubnovačce připojujeme. Celou hodinu strávíme na náměstí Přemyslovců a kdokoli se k nám může připojit. Všichni jsou se svými bubínky, bubny, hrnci či pokličkami vítáni,“ řekla Denisa Sachomská, vedoucí Intervenčního centra Respondeo.

Za posledních osm let v Česku v důsledku násilí v rodině zemřelo 44 dětí, 799 jich mělo trvalé zdravotní následky, přes 15 tisíc potřebovalo péči psychologa a 3229 dětí skončilo z důvodu násilí v rodině v ústavní péči.

Zapojit se v pondělí 20. listopadu do bubnování mohou i školy či školky. Buď přímo ve škole nebo mateřince uspořádají vlastní „Bubnovačku“ a natočí video, nebo se mohou připojit na náměstí k Respondeu.

V roce 2021 se zapojilo do akce v celé České republice 40 škol, loni už bubnovalo neuvěřitelných 181 škol. Letos by to mohlo být zase o něco více. Záštitu nad letošním ročníkem převzal sám prezident Petr Pavel.