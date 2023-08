Stavitelské prázdniny. V nymburské knihovně se staví, bourá, lepí, čte i cvičí

Čtenář reportér

/FOTOGALERIE/ Letní prázdniny se přehouply do své druhé půlky a Městské knihovna v Nymburce nahlásila, že se v ní staví, bourá, lepí, čte, počítá, zpívá, hraje a cvičí. Zkrátka to tam krásně žije. Pro všechny děti, které by se o prázdninách mohly nudit, totiž mají v dětském oddělení prázdninový program Bydlíme! aneb Stavitelské prázdniny.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z prázdninového programu v dětském oddělení Městské knihovny v Nymburce. | Foto: Městská knihovna Nymburk

Luštění, tvoření, pohybové aktivity a všelijaké hry. A pokud děti splní všechny úkoly, čekají na ně za odměnu krásné ceny: prázdninové odpoledne s pohádkou a výlet s knihovnou do milovického zábavního parku Mirakulum. Svět lidí na vozíku poznaly děti hravým způsobem na besedě v nymburské knihovně Městská knihovna Nymburk