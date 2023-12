/FOTOGALERIE/ Takovým „malým mistrovstvím“ dvou billiardových základen by se dal s lehkou nadsázkou nazvat vánoční turnaj dvojic, který se konal v neděli 17. prosince ve Sport baru RZ v Nymburce. Vedle domácích sídlištních borců v něm nastoupilo i kvarteto předních hráčů rekrutovaných z restaurace Krušovická.

Z vánočního turnaje dvojic v kulečníku ve Sport baru RZ v Nymburce. | Foto: Petr Čech

Hned úvodem lze konstatovat, že se jednalo o povedenou deblovou kulečníkovou premiéru, které se zúčastnilo osm poměrně vyrovnaných párů. Z elitních hráčů chyběl pouze potlučený a zraněný Jaroslav Šída, který by jistě patřil mezi favority. Tohoto žoviálního a svérázného bonvivána lze bez nadsázky považovat za legendu biliárového sportu v Nymburce, když jeho hráčská hvězdička se zrodila v devadesátých letech u Jaroslava Javůrka v baru Pod věží, kde díky svému umu povyhrával stovky „smažáků“ a piv.

Nutno ještě poznamenat, že z ryze statistického hlediska bylo v neděli na dvou stolech sehráno celkem 30 jednotlivých her. Celé klání proběhlo v přátelské vánoční atmosféře, z čehož měli velkou radost především oba promotéři prestižní akce Vlastimil Vosecký a Tomáš Kokojan.

Co se samotného turnajového průběhu týká, již od 10 hodin se ze sportovního baru na sídlišti, a to zhruba po dobu více než pěti hodin, ozýval nefalšovaný ťukot koulí, radostné výkřiky vítězů, smutné povzdechy poražených, občasný potlesk přítomných hostů i oslavný cinkot vítězných pohárků.

Hned na začátku prestižního klání si jednotlivé týmy nalosovaly svojí základní skupinu (A nebo B), kde se posléze mezi sebou utkaly systémem každý s každým. Billiardový bůh si s účastníky akce hned na úvod poněkud zašpásoval, když vznikla A skupina „smrti“, která byla našlapaná samými potencionálními favority. Na tuto situaci doplatily páry vedené hostujícím volejbalistou Františkem „Dobrotou“ Kokešem a domácím Martinem Dömem. Tyto dvojice byly díky svým dvěma, respektive třem porážkám, nemilosrdně katapultovány do „útěchy“.

„Kokešovci“ doplatili především na větší rozměry stolu, díky nimž nebyli schopní využít svých nacvičených úderových „buzarů“ o mantinely, které se zde logicky lišily v odrazových úhlech. Dohrávka poražených byla zrealizována na modrém stole v takzvané boudě, kde si výše uvedené týmy alespoň částečně spravily chuť. V konečném účtování totiž pobraly pátý, respektive šestý flek.

„Jsou tu jiné mantinely, koule jsou menší a mají podstatně menší gramáž, což mě rozhodilo,“ konstatoval po turnaji rozmrzele Jiří „Buldozer“ Nejedlý. Posmutnělý výraz obličejové masky přikyvujícího parťáka Františka Kokeše, který je známým pánem „koaksiálků“ a elektrických výbojů, potom transparentně dokumentoval chlapcovy nenaplněné sny, marné touhy a nesplněné ambice. „Dělají si turnaje na dětském stolku a pak se diví, že jim to na těch našich poloprofesionálních nepadá,“ bonmotoval „Buldozerův“ sebekonejšivý monolog s veselou nadsázkou dobře naložený šibal Tomáš Kokojan.

O celkový triumf si to ve stejném čase na „centrkurtu“ u baru rozdalo v takzvaném „mikropavoučkovi“ kvarteto postoupivších do finálové nadstavby play-off. „Áčkaři“ (skupina „smrti“ A) využili svůj „domácí“ stůl u baru dokonale. Své semifinálové soupeře v boji na dva hrané zápasy nekompromisně porazili. Nutno ovšem konstatovat, že oba neúspěšné páry v odvetách solidně „kousaly“ a druhé zápasy nejen málem otočily, ale dokonce chvíli sahaly i po svém celkovém postupu do absolutního finále (přes lepší skóre koulí z obou her).

Z celkového triumfu se nakonec radovali Josef „Maxisulivan“ Očenášek a Petr „Paprsek“ Kubík před ozdobou turnaje Janou Koblížkovou (spolumajitelka podniku) a Petrem Štillerem. Třetí místo vybojovali organizátoři a „brambory“ pobrali Vlastimil „Vlastík“ Nový s Pavlem „Sparťanem“ Šilhanem.

Velké poděkování patří provozovateli podniku Martinu Macháčkovi i jeho milému personálu za vstřícný přístup i vynikající občerstvení. O fotodokumentaci klání se luxusně postaral Petr Čech.