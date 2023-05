/FOTOGALERIE/ Patnáctý ročník Mezinárodního festivalu dětských talentů, estetiky a módy Poklad národů - Interbrilliant World Jaro 2023 se konal v sobotu 22. dubna ve velkém sále Obecního domu v Nymburce. Představilo se tam šedesát dětí ve věku od 4 do 18 let z celé České republiky, zahraniční hosté z Litvy, sluneční děti s Downovým syndromem a děti uprchlíků z Ukrajiny.

Mezinárodní festival dětských talentů, estetiky a módy Poklad národů - Interbrilliant World Jaro 2023 v Obecním domě v Nymburce. | Foto: Viktoria Meyer

Pestrého jarního programu festivalu se zúčastnili mladí zpěváci a malíři, videotvůrci a hudebníci, modelky a modelové. Zpěváčky z pražského Studia Mix skvěle vystoupily v žánru popový zpěv. Do Prahy si odvezly tituly Brilliant, Gold, Silver a Bronze Voice a také i Grand Prix v kategorii děti 10 až 12 let. Desetiletý debutant ve zpěvu Jan Klimeš z Milína se muže pochlubit titulem Bronze Voice. Alena Pozlerová z Postřižína a Lucie Hančlová ze Štětí si zaslouženě odnesli vítězné poháry.

Nymburačky Ester Kotrčová, Ema Václavíková a Vlasta Stránská z hudební dílny Klavesáček potěšily publikum hrou na klavír a mladí umělci představili své obrázky na téma určené Dni Země a fantasy kresby. Amatérští zájemci o videotvorbu představili svá díla na téma „Procházka městem“.

Svět lidí na vozíku poznaly děti hravým způsobem na besedě v nymburské knihovně

Mladé litevské a české modelky předváděly kolekce oděvů módních litevských návrhářů s názvem French girl, Rozálie, Průlom a Karetní královna. České modelky také předvedly ručně malovaná trička s jarními motivy z dílny mladé umělkyně Lizy Shvets z Prahy. Zajímavá byla i kolekce společenských šatů Fata Morgana ukrajinské návrhářky Nataliie Savchenko, která nyní žije a tvoří oděvy v Praze.

Třešničkou na dortu se stala tematická soutěž mladých modelek a modelů. Diváci se ponořili do atmosféry 20. až 30. let minulého století. Elegantní šaty a obleky v rámci módní přehlídky Coco Chanel Revival byly opravdu efektní a krásné. Lehké, pestré šaty ve stylu Pin-up přenesly diváky do období 50. let minulého století.

Originální, výrazné, netradiční oblečení ve stylu Steampunk kombinovalo prvky futuristických vynálezů období viktoriánské Anglie. Pozornost diváků zaujaly zajímavé doplňky této kolekce: ozubená kolečka, kožené prvky, obepnuté náhrdelníky, klobouky, kovové části kostýmů, hojný počet knoflíků nebo přímo části futuristického vynálezu.

Poděbradské mažoretky bodovaly v Kadani. Skvěle se namotivovaly do další práce

Na závěr proběhla ukázka elegantních, vzdušných slavnostních šatů, které zdůraznily křehkost a svěžest dětství a období dospívání. Festival byl ukončen slavnostním předáváním cen všem jeho účastníkům. Ocenění tvořily diplomy, poháry, medaile, dárky a plyšáci. Trochu unavené, ale šťastné a spokojené děti a jejich rodiče se pak rozloučili s festivalem.

Organizátor festivalu, společnost NR Meyer Company Nymburk a její vzdělávací a výchovné centrum Továrna na Hvězdičky, vyjadřil poděkování městu Nymburk za finanční podporu, Nymburskému kulturnímu centru, zvukaři, technikovi, všem pracovníkům Obecního domu v Nymburce za profesionální přistup a Nymburskému deníku za mediální partnerství.

Viktoria Meyer