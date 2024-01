Tříkrálová sbírka. Koledníci přinášejí radost a požehnání lidským obydlím

/FOTO/ Tříkrálová sbírka je již 24. rokem největší celorepublikovou sbírkovou akcí, se kterou pomáhají tisíce dobrovolníků. Od 1. do 16. ledna se do ní zapojila také Farní charita v Nymburce. Do úředně zapečetěných pokladniček mohou lidé přispět na dobročinné účely a začít tak nový rok dobrým skutkem.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Tříkrálová sbírka. | Foto: se svolením oblastní charity

Vykoledované prostředky jsou podle daného klíče rozděleny mezi předem deklarovaný záměr charity, která je vybrala (65 procent výnosu) - velké diecézní projekty, krizový fond (mimořádné události, pomoc v zahraničí), projekty Charity ČR a zákonné režie sbírky (5 procent). Tříkrálová sbírka a Farní charita Nymburk Tříkrálová sbírka pomůže Farní charitě Nymburk s udržením služby lidem bez domova, která je v regionu unikátní. Tito lidé přicházejí do nízkoprahového centra nejen na polévku a čaj, ohřát se, vysprchovat, oholit, použít WC a odnést si ošacení, obuv, přikrývky a jiné základní potřeby, ale také pro radu a pomoc s hledáním cesty k důstojnému životu. Díky této službě se každoročně několika z nich podaří získat střechu nad hlavou a začít znovu. Tříkrálová sbírka podpoří také půjčovnu kompenzačních pomůcek, která nemocným, hendikepovaným a seniorům umožňuje zůstat doma v péči své rodiny a nemuset se svěřit do ústavní péče. Potravinová a jiná materiální pomoc lidem a rodinám v nouzi se bez přispění sbírky a jiných darů neobejde. Centrum vzájemné materiální pomoci, takzvaný „charitní obchůdek“ je díky darovaným věcem důležitou základnou pro poskytování pomoci potřebným. Ostatním pak způsobuje mnoho radosti. Protože „obchůdek“ je současně i kontaktním místem pro osoby bez přístřeší, lidi v nouzi a klienty půjčovny, potřebuje i on opravy, údržbu a průběžnou péči. Proto je v záměru letošní Tříkrálové sbírky pamatováno i na jeho provoz. Podívejte se: Rockové koledy zněly o víkendu v Poděbradech i Nymburce Dárci, podporovatelé sbírky, dobrovolníci a všichni lidé dobré vůle zaslouží poděkování. Srdečný dík patří zvláště dobrovolníkům, kteří obcházejí domy a byty a pomáhají druhým konat dobro a také skrze posvěcené křídy, lásku a modlitbu přináší do domácností Boží požehnání.