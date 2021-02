Které známé osobnosti čtou dětem? Nymburk čte dětem aneb Čtení je trefa!

Četli vám rodiče, když jste byli malí? Byli jste v dětství velcí čtenáři? Jaké knížky jste četli? Která byla vaše „srdcovka“? Na to jsme se zeptali nymburských osobností nejrůznějšího profesního zaměření. Nikdo z oslovených neodmítl naši prosbu o natočení krátkého rozhovoru, v němž by se podělil o své první čtenářské zkušenosti. Tak se uskutečnil během týdne nápad Místního akčního plánu II na Nymbursku (MAP), jak podpořit zájem dětí a žáků o jednu z nejluxusnějších činností, kterými my, lidé, vládneme: čtení knih. Že nemá knížka své místo ve světě vyspělých technologií? Ale má! Navzdory mnohým hlasům o konci tištěných knih se tyto stále ve velkém množství píší a vydávají. Poněvadž číst si knížku je a vždy bude povznášející slavnost.

Petr Benda čte dětem. | Foto: Milena Válková