Novoroční pochod absolvovala i devadesátiletá turistka

Turistický odbor Kostomlaty připravil na Nový rok již po páté vycházku na Mydlovar. Celková účast v této nedobré době nás přítomné včechny příjemně překvapila a byla největší účastí ze všech ročníků. Na to že jsme malá obec s malou turistickou základnou, tak to dopadlo takto. Celkem k nám do Kostomlat v dopoledních hodinách postupně dorazilo ať již vlakem nebo autem 143 účastníků a dá se říci, že skoro ze všech koutů republiky. Bylo tu zastoupeno Brno, Ostrava, Olomouc, Praha, ale i Litvínov, Plzeň nebo České Budějovice a dalších 23 obcí a měst naší vlasti. Dospělých bylo109, dětí pak 34 a k tomu ještě 12 pejsků.

Nejstarší účastnicí pochodu byla devadesátiletá Hana Rakušanová. | Foto: Klub českých turistů Kostomlaty