Noví přátelé i vědomosti. Žáci nymburské zdrávky zavítali do Srbska

Zvědavost, nadšení, úžas, chvíle poznávání, získání nových přátel, zkušeností a zážitků. To vše nás doprovázelo návštěvou Srbska, které je jednou ze zemí Projektu FAST, který se věnuje zdokonalování v první pomoci. Tento projekt je zaštítěn EU. Komunikačním jazykem je angličtina a my, žáci SZŠ a VOŠZ Nymburk, jsme se do této krásné země podívali ve dnech 18.–25. března.

Žáci SZŠ a VOZŠ Nymburk zavítali do Srbska | Foto: Se souhlasem Ivany Dukové