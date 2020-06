„Expozice ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi je od poloviny května opět přístupná veřejnosti. Přijali jsme celou řadu opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví našich návštěvníků,“ říká Andrea Frydlová, vedoucí ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi, a dodává: „Mezitím pokračovaly přípravy nových zajímavých akcí a výstav, které milovníkům automobilové historie vynahradí vynucenou pauzu v návštěvě našich objektů.“

V případě ŠKODA Muzea, nacházejícího se v historickém objektu mladoboleslavské automobilky, doplňuje od 27. května stálou expozici nová výstava „S tradicí do budoucnosti“, která mapuje 125 let existence značek Laurin & Klement / ŠKODA AUTO. Mimo jiné připomene, že k úspěchu světově proslulé české automobilky tradičně přispíval její mezinárodní tým a představí klíčové osobnosti z jejich dějin. Výstava dá nahlédnout za kulisy vývoje a přípravy výroby v nářaďovně, představí elektrifikované modely dávné minulosti, současnosti i blízké budoucnosti, navíc láká bezpočtem dalších zajímavých informací, vizuálních řešení i trojrozměrných exponátů.

Doslova zlatým hřebem výstavy je studie „Mezi skicou a autem“, vytvořená oddělením ŠKODA DESIGN ve formě sochy, inspirované aerodynamickými tvary předválečných vozů ŠKODA. Zásadní pokrok dosažený během uplynulých 125 let názorně demonstruje vývojová řada dopravních prostředků, počínaje první produktem značky – jízdním kolem SLAVIA (1899) – přes velmi moderně řešený dvouválcový motocykl L&K CC (1904) a sportovní automobily L&K BSC (1908) či ŠKODA POPULAR MONTE CARLO (1937). Nedávné úspěchy připomene maketa závodního speciálu ŠKODA FABIA SUPER 2000 (2014), do blízké budoucnosti individuální udržitelné mobility dá nahlédnout v loňském roce prezentovaný jednostopý koncept KLEMENT s elektrickým pohonem. Výstava bude veřejnosti přístupná do 10. ledna 2021.

ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi je otevřeno každý den od 9:00 do 17:00. Těší se dlouhodobě rostoucímu zájmu návštěvníků, v uplynulém roce 2019 přivítalo již 274 242 hostů z České republiky i zahraničí. V rámci zvýhodněného kombinovaného vstupného je možné spojit návštěvu ŠKODA Muzea s prohlídkou Rodného domu Ferdinanda Porsche v Liberci-Vratislavicích. Ten je pro veřejnost přístupný vždy od pátku do neděle od 9:00 do 17:00.

ŠKODA AUTO