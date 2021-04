Nízkoprahové kluby Milovice dobroučí a shání dobroučitele!

Nízkoprahové kluby Milovice nabízejí bezplatnou pomoc s doučováním či zvládnutím výuky na dálku. Výuka se koná v prostorách obou klubů. Do D-klubu docházejí děti ve věku 6-12 let, do Velkého klubu má přístup mládež v rozmezí 13-26 let. Při výuce se dodržují bezpečnostní předpisy a hodiny probíhají individuálně. Jelikož distanční výuka klade na děti nemalé technické nároky, nabízí klub i pomoc s připojením. Pracovníci poradí s technickými obtížemi a je možné se i přímo připojit k online výuce. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o tzv. dobroučení zároveň NZDM shánějí dobrovolníky na individuální výuku klientů i zájemců z řad široké veřejnosti.

