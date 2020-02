Nymburské publikum, které přemýšlí o vzdělávání, výchově a směřování společnosti vůbec a navštěvuje Inspirativní kavárny projektu MAP II, se dozvědělo během čtrnácti dnů už podruhé, že se jako společnost ocitáme na zásadní křižovatce a moc nevíme, kudy kam. Po celosvětově uznávaném neurologovi Martinu Janu Stránském se dostavil tentokrát do Městské knihovny v Nymburce na inspirativní diskusi Bob Kartous, spisovatel, publicista a řečník, který se dlouhodobě věnuje tématu vzdělávání.

Bob Kartous, spisovatel, publicista a řečník se dlouhodobě věnuje tématu vzdělávání. | Foto: Ivana Šmejdová

„No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?“ zní znepokojivý titul knihy, kterou přijel „profesionální provokatér“ Kartous představit nymburské veřejnosti. Pokud bychom měli shrnout hlavní sdělení přednášky, potažmo knížky, pak by to byla asi následující: Žijeme v mimořádném pohodlí a přebytku, obklopeni digitálními technologiemi a zavaleni dennodenně uragánem informací. Z toho pramení řada negativ: neumíme selektovat, nedokážeme se rozhodovat, neučíme se z chyb, nejsme odolní, neumíme nést za sebe zodpovědnost, ztrácíme přirozený pohyb…