Nejpilnější čtenář si za rok 2020 v Poděbradech půjčil kolem 400 knih

Městská knihovna Poděbrady se tradičně zapojuje do celostátní akce na podporu čtenářství, kterou každoročně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Již 10 let se také v jednotlivých knihovnách vyhlašuje čtenář roku, v letošním roce se vybírá ze čtenářů e-knih. Také my bychom rádi ocenili naše nejpilnější čtenáře za rok 2020. A to nejen e-knih. Vybrali jsme proto i nejpilnější čtenáře ve všech odděleních knihovny včetně obou poboček.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň