OBCHODNĚ PRODUKTOVÝ MANAŽER Firma BARTON se sídlem v Nymburku, dodavatel širokého sortimentu spojovacího materiálu, příjme do svého týmu obchodního manažera se zaměřením na komunikaci s obchodními řetězci v ČR a zahraničí. Náplň práce: - Jednání se stávajícími odběrateli, sjednávání obchodních podmínek a vyhledávání nových obchodních příležitostí. Co od Vás očekáváme: - aktivní znalost AJ - vzdělání technického směru - praxi v obchodě - znalost práce s MS Office a informačních systémů řízení - týmového ducha, zodpovědnost, časovou flexibilitu, komunikativnost, asertivitu, ŘP sk. B Co Vám můžeme nabídnout: - Firemní kulturu, kde je důležitá důvěra, odpovědnost, vzájemný respekt & work-life balance - Seberealizaci a samostatnost při realizaci stanovených cílů. - Atraktivní mzdu a benefity - Profit bonus, vzdělávací kurzy, školení - Služební vůz, notebook, mobilní telefon Základní mzda s pravidelnou odměnou 60.t.kč/měs.+ podíl na obratu a zisku společnosti. Kontakt : zájemci zasílejte své profesní životopisy na e-mail.: barton@barton.cz 60 000 Kč

