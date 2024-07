Trojboj opanovali zkušení Nymburáci, kteří zvítězili ve stolním tenise a deblech. Oficiální deblový turnaj, který se započítává do republikového šampionátu, potom jasně ovládli perspektivní a šikovní skokani z jižních Čech. Tým sympatických chlapíků nedal ve finálovém duelu dvojici Tichý-Hubálek pražádnou šanci na úspěch.

Turnajů se zúčastnilo celkem dvanáct dvojic. Organizátoři děkují za podporu akcí mateřskému SKP Nymburk a městu Nymburk. „Osadní antukové sporty, které jsou českou raritou, pomalu vymírají, což je obrovská škoda. Zprofesionalizovaní míčoví specialisté vyhnali jejich výkonnostní úroveň, a to zhruba na přelomu milénií, na velice vysokou úroveň. V deblové a sedmibojařské obci nechybělo ani solidní společné kulturní vyžití postavené na přátelských vztazích, a to bez současného nepřirozeného a odporného sociálního společenského kastování podle postavení a majetku. My, kteří jsme posledními nadšenci a zastánci těchto ryze českých sportů, budeme do posledních sil bojovat za jejich záchranu a přežití,“ přesvědčivě konstatoval na závěrečném ceremoniálu ústřední turnajový promotér, optimistický pedagog a nymburský patriot T. Kokojan. „Již zhruba třicet let osobně podporuji geniální myšlenky a vize mého vzoru a kamaráda Tomáše. Na moji pomoc se můžeš, chlape, vždy spolehnout, neboť tak to má být,“ upřímně reagoval zjihlý a ze dvou medailí rozjařený F. „Dobrota“ Kokeš.

Konečné výsledky obou klání na předních místech:

Volejbalový debl SKP Nymburk (23. ročník) – MČR AVD: 1. Jakub Velenský + Václav Akrman (J. Hradec), 2. Jaromír Tichý + Michal Hubálek (Nymburk), 3. T. Kokojan + F. Kokeš (SKP Nymburk), 4. Jan Peták + Pavel Kavan (Česká Lípa).

Míčový víceboj SKP Nymburk (21. ročník): 1. Tomáš Kokojan + František Kokeš (SKP Nymburk), 2. Jan Peták + Pavel Kavan (Česká Lípa), 3. Luboš Prchal + Karel Heller (Česká Lípa), 4. Jan Kecek jr. + Ladislav Kecek (Česká Lípa).

Nejlepší páry na vícebojích z posledních pěti let: 2023: 1. J. Peták + P. Kavan, 2. T. Kokojan + R. Čepek, 2022: 1. T. Kokojan + M. Svoboda, 2. J. Peták + P. Kavan, 2021: 1. T. Kokojan + R. Čepek, 2. P. Kavan + J. Peták, 2020: 1. T. Kokojan + D. Rufer, 2. L. Prchal + K. Heller, 2019: 1. T. Kokojan + D. Rufer, 2. F. Kokeš + J. Nejedlý.

Tomáš Kokojan – president deblového oddílu SKP Nymburk