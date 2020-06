Jednou z priorit Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Poděbradsku, za kterým stojí MAS Mezilesí, z. s., je podpora rozvoje řeči u dětí v mateřských školách.

Povídáte si se svými dětmi, čtete si společně nebo zpíváte, říkáte si básničky? Pak jistě pozorujete, že hra se slovy a mluvení s dětmi prospívá nejen vašemu vztahu, ale i k dobrému rozvoji jejich řeči. Může se ale stát, že vaše dítko nemluví, kdy by už mělo, nejdou mu vyslovit některá písmenka, no prostě nejde vše tak hladce, a každodenní čtení pohádek a zpívání jednoduše nestačí. Rozvoj řeči u vašich dětí je jedním z odrazových můstků do života a je důležité, že vám i nám na něm záleží. A je také důležité vědět, že existují odborníci, kteří vám a vašemu dítěti dokážou pomoci.