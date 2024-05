O víkendu se na pískovně u Pískové Lhoty (Poděbrady) konaly rybářské závody O pohár předsedy SÚS, kterých se dohromady zúčastnilo 239 rybářů všech věkových kategorií.

O víkendu se na pískovně u Pískové Lhoty (Poděbrady) konaly rybářské závody O pohár předsedy SÚS, kterých se dohromady zúčastnilo 239 rybářů všech věkových kategorií. | Foto: Václav Šámal

Akce byla pořádána pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného.

V sobotu byl na programu závod dospělých, na který přijelo 91 rybářů nejen ze Středočeského kraje. Vítězem se stal Jan Adámek z MO Benátky nad Jizerou, který ulovil přes 55 kg ryb, druhý byl Jan Vávra z MO Čáslav s výkonem 45,8 kg ryb a třetí Martin Štěpnička z MO Český Šternberk se mohl pochlubit s 38 kg nalovených ryb.

Celkem dospělí závodníci ulovili téměř 565 kg ryb, největší rybou byl kapr o hmotnosti 14,62 kg, jehož chytil čáslavský Vávra.

Od sobotního odpoledne bylo na pískovně ještě více živo, když dorazilo 92 dětí, které čekal nedělní závod a přímo na pískovně v bivacích či stanech nocovali se svými rodiči nebo vedoucími rybářských kroužků.

V Žehuni o víkendu běhaly celé rodiny

Pořádající Středočeský územní svaz všem dětem zdarma připravil večeři (špagety, palačinky), snídani (míchaná vajíčka, párky, závin) a pro všechny účastníky pak v neděli byla k dispozici svačina a pití (grilované klobásy a malinovka).

Nedělního závodu se nakonec zúčastnilo 148 dětí a mládežníků, což je historicky největší počet ze všech devíti ročníků tohoto závodu. Kromě Středočechů nechyběli závodníci z Prahy, Ústeckého či Královéhradeckého kraje.

Soutěžilo se ve třech kategoriích (do 10 let, 11 – 15 let a mládež 16 – 18 let) a oproti závodu dospělých byla u dětí bodována každá ulovená ryba. Děti nalovili celkem 1 412 kusů ryb.

Vítězem v kategorii do 10 let se stal Sebastian Nusl z MO Rožmitál pod Třemšínem, druhý byl Albert Suk z MO Vrdy a třetí skončil Adam Štrynek z MO Jince.

Kategorii 11 – 15 let ovládl Artur Zoul z MO Žatec, druhé místo patří Janu Vávrovi z MO Čáslav a třetí byl Eliáš Čermák MO Votice.

Nejlepším z mládežníků byl Jakub Sekáč z MO Bělá pod Bezdězem, druhé místo bral Pavel Křehla z MO Kouřim a třetí příčku obsadil Radek Kasík z MO Rožmitál pod Třemšínem.

Poháry a medaile dětem předávali náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč a předseda Středočeského územního svazu Dušan Hýbner. Žádné dítě neodjíždělo ze závodu s prázdnou, každý obdržel pamětní medaili a cenu.

V Nymburce se sešli mariášníci. Zahráli si O pohár starosty města

„Je to úžasná věc, co se tu podařila, nádherný závod a chci poděkovat panu předsedovi a všem klukům a ženám z územního svazu, kteří se tu o vás starali, že se do takové akce pustili. Chtěl bych vám jen říci, abyste si vážili vody, chovali se u vody, jak máte, a to i k rybám, protože ony vám to vrátí příjemně strávenými chvilkami u vody,“ uvedl Pavel Sekáč.

„Já chci poděkovat vám dětem, že jste přijely, chci poděkovat vašim rodičům a vedoucím rybářských kroužků, že vás sem přivezli. Velmi si toho vážím, že svůj volný čas věnujete dětem. Děkuju našim partnerům Maso Třebovle a Mivardi, a pak celému týmu, který tady tři dny dělal vše pro to, aby akce dopadla skvěle,“ dodal Dušan Hýbner.