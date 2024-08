/FOTO/ Vyhrát olympijskou soutěž je samo o sobě obtížné, ale obhájit medaili je ještě těžší. Na letošní XXIV. mezinárodní soutěži hasičské mládeže v klasických disciplínách CTIF v italském Trentinu se to ale znovu povedlo družstvu dívek z SDH Písková Lhota (Středočeský kraj), které po dvou letech znovu získalo zlatou medaili. S úspěchem se k nim připojilo i družstvo chlapců taktéž z SDH Písková Lhota, které si přivezlo medaili bronzovou. Oba týmy obstály v konkurenci 60 družstev z celkem 22 států.

Soutěžní den pro všechny týmy byl čtvrtek 25. července a naše týmy vstupovaly na stadion, kde byla skvělá atmosféra vytvořená zejména desítkami českých fanoušků. Nejprve na dráhu nastoupily obhájkyně zlata z poslední olympiády, děvčata z Pískové Lhoty. Požární útok CTIF provedly bez chyby v čase 40,21s. Pokračovaly štafetou CTIF rozdělenou do devíti úseků, kterou zvládly dívky v čase 68,27s. Po nich se na dráhu postavili chlapci z Pískové Lhoty, kteří zaběhli útok CTIF v čase 35,74s a štafetu za 69,20s. V těsném závěsu za nimi na dráhu vystartovaly dívky z SDH Bludov, které se bohužel nevyhnuly penalizaci za menší chyby a za útok si zapsaly čas 42,65s a za štafetu 70,38s. Jako poslední z českých týmů svůj pokus běželi chlapci z SDH Bludov, kteří napnuli síly a útok provedli v čase 36,18, avšak rovněž s malou penalizací, a štafetu za 70,33s.

Na konečné výsledky si všechny týmy musely nějakou dobu počkat, jelikož muselo dojít k přepočtu časů dle věkových průměrů. O to větší nadšení mezi Středočechy zavládlo, když týmy z Pískové Lhoty zjistily, že jim jejich úsilí přineslo 1. a 3. místo. Bludovští chlapci pak obsadili celkové 7. místo a jejich reprezentační kolegyně z Bludova 12. místo.

Dojetí z úspěchů obou týmů neskrývaly ani trenérky a členové realizačního týmu. „Pocit je to úžasný, protože jsme poprvé měli na stupních vítězů oba naše týmy, takže dvakrát zazněla Písková Lhota, ale ještě mi možná celý ten úspěch nedochází,“ říká jedna z trenérek Tereza Pohanková. Na to, že dívky obhájily zlatý titul Tereza dodává: „Upřímně nejeli jsem sem prohrát, ale zvítězit, to je takový můj zásadní pocit. A obě družstva ho splnila.“

Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů (CTIF) byl založen v Paříži v roce 1900 za účelem podpory spolupráce mezi hasiči v oblasti požární ochrany a záchranářství po celém světě. Vedle odborné spolupráce, pořádá CTIF i tato vrcholná sportovní klání mládeže, která mají svoji soutěžní část a volnočasovou. Ta patří táborové olympiádě, společným výletům nebo tanečním večerům, představování národů a jejich tradic.

V pátek večer se mohl každý z 22 národů prezentovat pomocí krátkého vystoupení. Naší reprezentaci se podařilo pomocí originálního vystoupení zaujmout porotu a získat 3. místo. V sobotu ráno se národy prezentovaly v rámci festivalu národů a poslední den, v sobotu večer, proběhlo slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků.

Irena Špačková