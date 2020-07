Kde je počátek akce, jíž se patnáctiletí zasloužili o zpříjemnění nepříliš vábného koutu ve městě? Úplně na začátku byla výzva realizátorů projektu MAP II na Nymbursku směrem k žákům zdejších základních škol, aby se zapojili do aktivity „Chceme zlepšit místo, kde žijeme“. S tím, že vybrané nápady podpoří částkou deseti tisíc korun. Poté se do akce zapojilo i Město Nymburk, spolu s MAS Podlipansko a MAS Svatojiřský les partner projektu MAP II, a týmům z nymburských základek přislíbilo další materiální i propagační podporu. Uskutečnění všech osmi podpořených akcí se však vzhledem koronavirové přestávce odsunulo na podzim, nicméně deváťáci z Tyršovky kvaltovali z důvodu ukončení své povinné školní docházky. A povedlo se. Tak nám mohli poslední školní den povědět o svém nápadu, o škole, s níž se právě loučí, i o svých budoucích plánech. Nemohl chybět učitel biologie Marek Velechovský, který ve svých žácích probouzí zájem nejen o přírodu, ale také o fungování člověka ve světě, ať už žije na jeho druhém konci nebo za nejbližším rohem.

Autorkou návrhu je budoucí grafička

Dozvěděli jsme se, že autorkou myšlenky přenést křídla na opadávající zeď bývalého kulturního domu je Kristýna Krejčíková. Inspirovala se street artovou umělkyní Colette Millerovou, jež rozšířila symbol křídel po celém světě. „Street art je umělecký styl a je tu pro něj prostor. Grafiku jdu studovat, takže mi je tenhle svět blízký. Chtěla jsem realizovat něco, v čem sama vynikám,“ říká drobná tmavovláska.

„Doufáme, že sem ke zdi, „za roh“, lidé zajdou, vyfotí se a všimnou si, že Nymburk nejsou jenom středověké hradby a kostel, ale i třeba křídla na zdi. Chceme také trochu jiným způsobem přispět ke zpopularizování Nymburka. Street art v Nymburce vlastně zatím neexistuje,“ vysvětluje Marek Velechovský. Lidé by podle autorů malby měli vědět, že v Nymburce existuje něco velmi starého, ceněného, ale také například moderní záležitost, kterou vytvořili právě oni.

Jak probíhala akce samotná? Nejvíc starostí deváťákům způsobila omezení kvůli koronavirové pandemii, dlouhou dobu byl totiž nejistý termín realizace. Nakonec to žáci 9. B zvládli těsně před koncem školního roku. Ten den byl jakýmsi malým happeningem, který si užili se vším všudy. Kristýna přinesla návrh podoby křídel, na předem penetrovanou zeď pak spolužáci nakreslili nejprve obrysy křídou, poté obtáhli černou a začali vybarvovat pomocí základních barev barevného spektra. Už při samotné tvorbě přicházeli lidé a fotografovali se před nedokončeným dílem. Všechny ohlasy ovšem nebyly zpočátku jednoznačně kladné, někteří učitelé například měli obavy z možné negativní inspirace mladších dětí k pomalovávání zdí nevhodných objektů ve městě. S autory projektu se pedagogové shodli v tom, že každý podobný nápad je nejprve třeba legalizovat. Jinak Nymburk vychází v hodnocení péče o veřejný prostor z pohledu nejmladší generace dobře. Podle deváťáků z Tyršovky se zde zlepšuje mnoho věcí, oceňují třeba péči o areál starých hradeb, labské břehy či cyklostezku. Vidí však i nedostatky, např. již dlouho plánovanou rekonstrukci náměstí Přemyslovců či hlavního nádraží.

Vyfoťte se s křídli

Hezké věci, které jsme se dozvěděli o vztahu deváťáků k „jejich“ škole, k učitelům, ke kamarádům, s nimiž se tu devět let denně potkávali, se nám už do článku nevejde. Škoda. Ale popřát autorům křídel, aby jim vydržel i v budoucnu zájem o věci veřejné, ještě stihneme. Se zástupci MAP II si povídali: Kristýna Krejčíková, Petra Frýdlová, Tereza Černá, Adéla Fryčová, Lukáš Najman, Michal Hanousek, David Soběslav, Lucie Vydrová, Tomáš Doubrava, Aneta Pavlíková a učitel Marek Velechovský.



Fotky z akce si můžete prohlédnout na http://www.zstyrsova.cz/album/kridlanymburk, působivá videa zachycující plánování i realizaci prvních nymburských křídel najdete na https://www.youtube.com/watch?v=lDfFR9zhLn8 a https://www.youtube.com/watch?v=dL9CmvKajPY. Určitě si na ně vyšetřete chvilku. A stavte se někdy u základky v Tyršově ulici a vyfoťte se s křídly. I vy totiž můžete být anděly země. Jako mladí autoři nymburských křídel (#kridlanymburk), jako my všichni…

Realizační tým MAP II, který aktivitu „Chceme zlepšit místo, kde žijeme“ zaštítil, ještě jednou děkuje dnes již bývalým deváťákům za jejich bezva iniciativu a slibuje, že se co nevidět pod křídly vyfotí.

Autor: Ivana Šmejdová