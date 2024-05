Stolnětenisový zájmový útvar na nymburské základce založil v roce 2009 tělocvikář T. Kokojan za podpory pana ředitele T. Danzera. Zhruba rok před tím se na chodbě nové budovy poprvé objevily první dva hrací stoly.

Starší druhostupňová skupina 2024 | Foto: Tomáš Kokojan

O kroužek stolního tenisu byl mezi dětmi od počátku poměrně velký zájem a hlásili se do něho žáci z prvního i druhého stupně.

V průběhu patnácti let mimoškolního sportování se na kroužku protočilo několik stovek dětí. Nutno ještě dodat, že zhruba padesátka jeho členů se posléze stala, a to alespoň na pár let, dokonce registrovanými závodními hráči Lokomotivy Nymburk.

Od samotného vzniku tohoto zájmového sportovního útvaru je v průběhu tréninků realizován dlouhodobý turnaj pro zájemce z řad kroužku. Každý školní rok se konají zpravidla dva jeho ročníky (první a druhé pololetí). Díky tomu, že premiérový ročník proběhl již v roce 2009, má toto školní klání solidní tradici.

Mezi nejúspěšnější soutěžní hráče z řad absolventů patří T. Stejskal, P. Matějovský, L. Holčák, R. Parvonič, P. Košvanec, L. Hájek, T. Svoboda, F. Vaněček, O. Vrba, F. Veselý. V. Farkaš a bratři Falberové. Velmi dobře mají závodně našlápnuto i Jirka Lahoda a Daniela Matějovská. Nejlepšími současnými plejery Komendy jsou právě poslední dva jmenovaní a Lukáš Holčák, který již pravidelně nastupuje v nižších okresních soutěžích dospělých.

Kubík s Očenáškem jr. mají čistý vítězný billiardový hattrick

23. ročník: listopad 2023 – duben 2024

Starší kategorie: 1. Matějovská Daniela (6. A), 2. Valenta Jan (7. C), 3. Šíma Vítězslav (5. C), 4. Frendl Matěj (7. A), 5. Homolová Anna (6. A), 6. Vymer Martin O. (6. A), 7. Přib Samuel (7. C), 8. Kelyman Tomáš (6. A). V. Šíma je nejlepším hráčem I. stupně!

Mladší kategorie: 1. – 2. Čmugr Šimon (4. B) + Čmugr Jáchym (4. B), 3. Hobl Josef (5. C), 4. Hoblová Marcela (3. A), 5. Miko Filip (5. C), 6. Matouš Dominik (5. C), 7. – 9. Rychtařík David (5. A), Stezka Petr (5. A), Jiřičková Eliška (3. C).

Výsledková retrospekce starších dochovaných ročníků

22. ročník: leden - květen 2023

Starší žáci: 1. Ježek Jiří (7. A), 2. Kovasc Matyáš (8. A), 3. Urban Václav (8. A), 4. Rosolovský Erik (8. C) + Hampl Štěpán (7. C), 5. Vokřál František (7. A), 6. Dittrich Vojtěch (8. B), 7. Adamkovič Alex (7. B), 8. Lahoda Jiří (7. B), 8. Šindler Nicolas (8. A), 9. Slovák Daniel (7. C), 10. Přib Samuel (6. C). Mladší kategorie: 1. Choděra Adam (6. C), 2. Matějovská Daniela (5. A), 3. Šíma Vítězslav (4. B), 4. Landa Martin (6. C), 5. Vymer Martin O. (5. A), 6. Hobl Josef (4. C), 7. Kelyman Tomáš (5. A), 8. Kučera Štěpán (5. C), 9. Kelymanová Veronika (3. B), 10. Frendl Matěj (6. A), 11. Uhlíř Matyáš (6. C), 12. Balog Kristián (4. C), 13. Chmel Jan (7. D).

21. ročník: říjen 2022 – leden 2023

Starší žáci: 1. Ježek Jiří (7. A), 2. Rosolovský Erik (8. C) + Hampl Štěpán (7. C), 3. Vokřál František (7. A), 4. Dittrich Vojtěch (8. B), 5. Adamkovič Alex (7. B), 6. Lahoda Jiří (7. B), 7. Slovák Daniel (7. C), 8. Přib Samuel (6. C). Mladší kategorie: 1. Matějovská Daniela (5. A), 2. Šíma Vítězslav (4. B), 3. Landa Martin (6. C), 4. Vymer Martin O. (5. A), 5. Kelyman Tomáš (5. A), 6. Kučera Štěpán (5. C), 7. Kelymanová Veronika (3. B), 8. Frendl Matěj (6. A), 9. Hobl Josef (4. C), 10. Uhlíř Matyáš (6. C), 11. Balog Kristián (4. C).

Jubilejní dvacátý ročník: březen - květen 2022

Starší žáci: 1. Veselý Antonín (6. A), 2. Pop Eduard (6. A) + Rosolovský Erik (7. C), 3. Vokřál František (6. A), 4. Hampl Štěpán (6. C), 5. Slovák Daniel (6. C), 6. Lahoda Jiří ((6. B). Mladší kategorie: 1. Helbichová Laura (5. D) + Matějovská Daniela (4. A), 2. Šíma Vítězslav (3. B), 3. Šobek Filip (3. A) + Vymer Martin O. (4. A), 4. Frendl Matěj (5. A), 5. Pramatov Petr (5. D).

19. ročník: únor – květen 2019

Starší: 1. Parvonič Radek (6. B), 2. Folta Martin (6. A), 3. Zumas Sokrates (7. A), 4. Košvanec Patrik (5. A), 5. Holčák Tomáš (6. C), 6. Foltová Jana + nejlepší hráčka (6. A). Mladší chlapci: 1. Poláček Daniel (3. D), 2. Tesařík Jan (3. B), 3. Lahoda Jiří (3. B). Mladší dívky: 1. Schmoranzerová Emma (3. C), 2. Cellerová Eva, (3. A), 3. Jarešová Tereza, (3. A). Turnajů se účastnilo celkem 30 dětí.

18. ročník: říjen 2018 - leden 2019

Starší kategorie: 1. Parvonič Radek (6. B), 2. Zumas Sokrates (7. A), 3. Foltová Jana (6. A) + nejlepší hráčka, 5. Folta Martin (6. A). Mladší chlapci: 1. Poláček Daniel (3. D), 2. Lahoda Jiří (3. B), 3. Tesařík Jan (3. B). Účast 22 dětí. Mladší dívky: 1 Schmoranzerová Emma (3. C), 2. Jarešová Tereza (3. A), 3. Cellerová Eva (3. A). Turnajů se účastnilo celkem 28 dětí

17. ročník: únor 2018 – květen 2018

Celkové pořadí: 1. Folta Lukáš (9. D), 2. Parvonič Radek (5. B), 3. Zumas Sokrates (6. A), 4. Foltová Jana (5. A) + nejlepší hráčka, 5. Košvancová Eliška (6. B), 6. Košvanec Patrik (4. A), 7. Vodrážka Jakub (5. A), 8. Natálie Grospičová (7. B). Účast 18 dětí.

16. ročník: říjen 2017 – leden 2018

Konečné pořadí celkově: 1. Lukáš Folta (9. D), 2. Farkaš Filip (5. B), 3. Foltová Jana (5. A) + 1. mladší žákyně, 4. Vodrážka Jakub (5. A), 5. Grospičová Natálie (7. B) + 1. starší žákyně, 6. Vejtruba Pavel (3. A) + 1. mladší žák, 7. Košvanec Patrik (4. A) + 2. mladší žák, 8. Folta Martin (5. A), 9. Svoboda Šimon (5. A), 10. Jílemnický Kryštof (4. C) + 3. mladší žák, 11. Zumas Sokrates (6. A), 12. Jech Martin (5. B), 13. Vejvar Lukáš (5. A), 14. Košvancová Eliška (6. B) + 2. starší žákyně. Účast 18 dětí.

14. ročník: říjen 2016 – leden 2017

Celkové pořadí: 1. Vrba Ondra7. B2. Veselý František (5. B), 3. Minařík Martin (7. B), 4. Folta Lukáš (8. B), 5. Barč Lukáš (9. B) 6. Němeček Radomír (7. A), 7. Vaněček Filip (7. A), 8. Hájek Lukáš (7. B), 9. Pazdera Michal (9. C), 10. Slovák Miroslav (5. D), 11. Fialová Michaela (8. C)+ 1. v kategorii děvčat.

13. ročník: 30. leden 2016 – květen 2016

Starší kategorie: 1. Minařík Martin + Farkaš Vojta, 2. Veselý František + 1. v mladší kategorii, 3. Rajko Alex, 4. Vaněček Filip, 5. Vrba Ondra, 6. Hájek Lukáš, 7. Kudrna Jan, 8. Stejskal Filip, 9. Pinkas David, 10. Sležek Michal. Nejmladší kategorie: 1. Farkaš Filip, 2. Sležek Michal, 3. Gajdoš Filip. Kategorie děvčat: 1. Fialová Michaela. Turnaje se zúčastnilo celkem 34 dětí.

12. ročník: říjen 2015 – leden 2016

Starší kategorie: 1. Farkaš Vojta, 2. Matějovský Patrik, 3. Vaněček Filip, 4. Veselý František, 5. Pinkas David, 6. Vrba Ondra, 7. Rajko Alex, 8. Minařík Martin, 9. Hájek Lukáš, 10. Němeček Radek. Mladší kategorie: 1. Veselý František, 2. Dvorský Dušan, 3. Sležek Michal. Nejlepší hráčka: Fialová Michaela. Nejmladší kategorie: 1. Farkaš Filip, 2. Havelka Tadeáš, 3. Holčák Tomáš. Účast 36 dětí.

9. ročník: únor - květen 2014

Starší kategorie: 1. Stejskal Tomáš, 2. Matějovský Patrik, 3. Lebduška Ondřej, 4. Kardoš Martin, 5. Farkaš Vojta, 6. Vaněček Filip, 7. Kardoš Michal, 8. Roza Tomáš, 9. Farkaš Ondřej, 10. Kysilka Richard, 11. Hájek David, 12. Hájek Lukáš, 13. Kovář Ladislav, 14. Beneš Vojtěch, 15. Wiehl Daniel. Účast 18.

8. ročník: prosinec 2013 - březen 2014

Mírně pokročilí starší: 1.Matějovský Patrik (5. A), 2. Lebduška Ondřej (6. C), 3. Vaněček Filip (4. B) + Stejskal Tomáš (6. C), 5. Kardoš Michal (6. D), 6. Kardoš Martin (6. D), 7. Roza Tomáš (6. C), 8. Farkaš Vojtěch (7. C), 9. Kysilka Richard (7. C), 10. Farkaš Ondřej (7. C), 11. Kovář Ladislav (8. C), 12. Hájek David (4. B). I. stupeň: 1. Vaněček F., 2. Hájek D. Začátečníci: 1. Píval O., Minařík M. a Hájek L. Starší dívky: 1. Jechová Z., 2. Ullmanová, 3. Budková L. Mladší žákyně: 1. Vodičková D. Účast 29 dětí.

6. ročník: listopad 2012 - březen 2013

Pořadí chlapců: 1. Matějovský Patrik (4. A), 2. Křížek Jakub (6. C), 3. Kubečka Matěj (5. A), 4. Kovář Ladislav (7. C), 5. Kardoš Michal (5. A), 6. Hájek David (6. C), 7. Papoušek Přemysl (5. C), 8. Morávek Jakub (6. C), 9. Farkaš Vojtěch (5. C), 10. Farkaš Ondřej (6. C), 11. Král Ladislav (4. A), 12. Hájek Lukáš (3. B). Kategorie děvčat: 1. Ptáčková Věra (8. C), 2. Poláčková Aneta (5. C). Účast 25 dětí.

2. ročník: 2010

Pořadí chlapců: 1. Mejzr P. (7. B), 2. Jež J. (7. C), 3. Čonka D. (7. C), 4. Frank J., 5. Putna J. (7. C), 6. Svoboda (7. B), 7. Jeřábek (9. B), 8. Lukáš M. (7. B), 9. Leš A. (6. B), 10. S. Šoulová S. (7. B) + nejlepší hráčka, 11. Rychetský M. (6. B), 12. Leš J. (6. B). Účast 20 dětí.

Premiérový ročník: listopad 2009 – březen 2010

Kategorie chlapců: 1. Mejzr P. (7. C), 2. Čonka D. (7. C), 3. Jež J. (7.C), 4. Svoboda J. (7. B). Kategorie děvčat: 1. Dvořáková D. (9. C), 2. Šoulová S. (7. B), 3. Zoubková P. (6. A). Účast 17 dětí.