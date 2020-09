Velmi atraktivní doprovodný program vyplní vystoupení jízdní policie, westernové show, ukázky drezury a parkuru. Mimořádná budou i představení národního hřebčína a hřebčinců působících na území České republiky - z Kladrub nad Labem, Písku a Tlumačova. Návštěvníci se budou moci podívat i na jedno z kol XI. ročníku Vozatajského poháru sportovních poníků, V. ročník Mountain and Moorland šampionátu speciálních výstavních tříd a finále celorepublikové seriálové soutěže Lead Rein poháru 2020. To vše na krytém kolbišti v hale A1.

„Nedílnou součástí výstavy Kůň 2020 bude i účast tuzemských i zahraniční firem z tohoto oboru. Vystavovatelé nabídnou veškeré zboží, výrobky či služby, které jezdci a chovatelé potřebují k výkonu své činnosti. Nebudou chybět jezdecké potřeby, přepravníky, kočáry, stájové technologie, široká nabídka krmiv a doplňků, kovářské zboží, veterinární doplňky a odborná literatura“ řekl manažer výstavy Ladislav Žoha.

„Vyvrcholením pátečního a sobotního programu výstavy Kůň 2020 bude Večerní koňská QUEEN galashow doprovázená audiovizuálními efekty a živou hudbou. To vše dohromady s mluveným slovem moderátora připraví kouzelné prostředí pro ty nejlepší ukázky výkonů koní i jezdců. Letošní ročník je ve znamení revival kapely slavných QUEEN – živý doprovod jednotlivých vystoupení obstará Prague Queen,“ sdělil na závěr ředitel výstaviště Ondřej Matouš.

Tak ať nám koně jdou!

Výstava je otevřená v pátek a v sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli pak od 9 do 17 hodin. Zvýhodněné vstupenky je možné zakoupit i v předprodeji v síti Go Out.

Více informací na www.vll.cz.

Veletrhy konané v areálu Výstaviště v Lysé nad Labem jsou organizovány v souladu se všemi hygienickými a mimořádnými opatření. Čekáme však na vyjádření Odboru ochrany veřejného zdraví při Ministerstvu zdravotnictví, kde žádáme o přesun veletržních areálů do modelu obchodních center, která více odpovídají chování návštěvníků jako nakupujících, než účastníků kulturních akcí.

Autor: Ladislav Žoha