Mezi dětmi a seniory se děly zázraky i během covidu. Poděbrady jdou příkladem

Když se potkávají generace, dějí se zázraky. Moc dobře to vědí v obecně prospěšné společnosti Mezi námi, která myšlenku mezigeneračního propojování podporuje a pomáhá v rámci programu Povídej šířit na území celé republiky. Krásný příklad mezigeneračního propojování představují MŠ Labská Poděbrady a DS Luxor Poděbrady. V průběhu celého roku se zapojovali do Pohádkové soutěže a nejen to! Například tvořili a předávali si dárečky, posílali video pozdravy, zdobili zábradlí.

Děti z MŠ T.G.M. Poděbrady se dlouhodobě potkávají se seniory z Luxoru. | Foto: Mezi námi, o.p.s.