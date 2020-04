Vyučuje mne moje mamka, která má střední školu a teď pracuje v nemocnici na jipce jako sestřička. Pomáhá lidem, kteří jsou moc nemocní a je jim špatně, stará se o ně, aby neměli strach a nic je nebolelo. Mně doma pomáhá s úkoly a posílá je do školy.

Učíme se spolu, když je doma, chodí přitom do práce a má toho moc. Ale mám moc hodnou a šikovnou maminku, učí se i s bráchou který chodí do prváků na školu do Městce. Pomáhá i jemu, aby všechno zvládal. Jsem za to na mou maminku moc pyšný a mám ji moc rád. Nemáme tátu, ale i přesto to maminka zvládá na jedničku. Měla by také dostat známku.