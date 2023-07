/FOTOGALERIE/ Střední škola designu v Lysé nad Labem je uměleckou školou, kam směřují nadaní studenti ze širokého okolí. A kromě mnoha praktických hodin se vzdělávají i v dějinách umění. Nejde o předmět, který lze absolvovat pouze ve školních lavicích, i když i teoretické znalosti jsou samozřejmě důležité. Prioritou je, aby studenti umění prožívali.

Z exkurze studentů Střední školy designu v Lysé nad Labem za dějinami umění. | Foto: Monika Fandáková

Sami ho vytvářejí, jsou součástí jeho vývoje, a čím více jsou konfrontováni s krásnými díly minulosti, tím více se posouvají dál. Pro mnohé se stává umění opravdovou láskou na celý život.

Na exkurze do Národní galerie v Praze jezdí studenti Střední školy designu v Lysé nad Labem pravidelně, navštěvují různé výstavy, poznávají krásná místa české malebné země. Ideální je, pokud se podaří uskutečnit i vícedenní exkurzi, mohou se pak vydat do míst, kam se to během jednoho dne nedá stihnout. Tady se staví do cesty cena exkurze, která roste s noclehem a dopravou.

Jelikož v Lysé nad Labem upřednostňují výjezdy celých tříd, aby se opravdu všichni mohli přidat, řeší tuto otázku velice intenzivně. Ale i tady mají štěstí, protože na škole působí učitelka Iva Valenová, která získává pro studenty prostředky pomocí projektů a grantů. Je naprosto fenomenální v jejich zpracování a zejména díky ní studenti a učitelé v minulých letech projeli třeba i velkou část Evropy.

Exkurzím pak nepřálo covidové období, ale nyní se opět lze vydat například za památkami UNESCO i na zahraniční výjezdy. V květnu a červnu se podařilo uskutečnit mnoho krásných akcí, ze kterých za vyzdvihnutí stojí dvoudenní exkurzi pro třetí ročníky za památkami UNESCO.

Jeden celý den strávili v Litomyšli, kde si nejprve objednali v informačním centru prohlídku města, poté navštívili překrásný renesanční zámek a inspiraci načerpali i na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice, která má své sídlo právě v Litomyšli. Závěr dne patřil fascinující tvorbě Josefa Váchala v Portmoneu.

Druhý den věnovali Žďáru nad Sázavou, kde nejprve navštívili Muzeum nové generace na zámku. Muzeum je skvěle vymyšleno, jde o výbornou interaktivní expozici, která získala řadu ocenění v rámci Čech i střední Evropy.

Hlavním cílem však byl magický, osobitý a po všech stánkách výjimečný poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Spolupráce dvou nadčasových osobností, architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela a opata žďárského kláštera Václava Vejmluvy, přinesla nejenom stavbu překrásné dominanty kraje, ale i místo, které na poutníky i současné návštěvníky přenese svou neopakovatelnou atmosféru. Studenti se vraceli plni dojmů a příjemných zážitků, které prostě ve školních lavicích neproží.

Podobný zážitek se podařil i se studenty prvního ročníku, kteří se zase vydali po stopách pravěku, starověku a mytologických příběhů. Cílem byla jižní Morava, archeopark v Pavlově, muzeum Brána do římské říše v Mušově, nebo mytologické a náboženské náměty na tapisériích v Náměšti nad Oslavou. Zážitkem pak určitě byla i plavba lodí v Lednicko–valtickém areálu, procházka malebným parkem a závěrem i prohlídka pohádkového zámku.

Samozřejmou součástí všech exkurzí je také výklad v autobuse a různé soutěže a kvízy o zajímavé ceny. Další exkurze a zážitky plánují v Lysé nad Labem již teď pro příští školní rok. Věří totiž, že krása umění prožitá naživo má smysl a zůstává v srdcích studentů i dlouho poté, co opustí školu.

Monika Fandáková, SŠD Lysá nad Labem