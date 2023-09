/FOTOGALERIE/ Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou zve do svých řad mladé zájemce o hraní divadla. Děti si při pravidelných schůzkách nejen zdokonalí svůj projev, zbaví se trémy, procvičí si paměť, ale postupně si osvojí i různé herecké techniky. Obvykle se také na závěr sezóny připraví představení pro rodiče a veřejnost.

Ze zkoušky rodinného představení Popelka: Bylo nebylo? v podání Divadelního spolku Vojan v Libici nad Cidlinou. | Foto: Milan Čejka

„Soustavným činnostem s dětmi se od roku 1995 věnoval předseda spolku Jaroslav Vondruška. Za tu dobu se v kroužku vystřídalo více než osmdesát dětí. Některé z nich pracují v kolektivu jednu sezonu, jiné se zájmem účastní mnohých dalších aktivit v našem divadle. V mnoha případech se v průběhu let se stávají platnou součástí souboru,“ uvedl za organizátory náboru Tomáš Čivrný.

Členové kroužku se schází jednou týdně. V průběhu divadelní sezóny se pořádá zájezd na nějaké inspirativní představení určené mladým divákům. Členství ve Vojanu Junior je bezplatné.

„Nyní je ve stádiu zkoušek známá pohádka o Popelce. A právě v této inscenaci se objeví nové členky spolku Eliška Nováková a Barbora Stuchlíková, obě prošly naším kroužkem,“ doplnil Tomáš Čivrný.

Nábor do divadelního kroužku Vojan Junior se uskuteční ve středu 4. října od 18 hodin v sále libického kulturního domu, samozřejmě mohou přijít zájemci z celého regionu. Kroužek je určený dětem ve věku od 9 do 15 let, ale vítáni budou i ti starší.