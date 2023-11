/FOTO/ Diakonie Českobratrské církve evangelické potřinácté připravila sbírku vánočních dárků pro děti, které vyrůstají v komplikovaném rodinném prostředí. Pro mnohé z nich je balíček od štědrých dárců v „Krabici od bot“ jedinou připomínkou Vánoc. V roce 2022 se podařilo předat na 50 tisíc krabic plných překvapení, letos organizátoři doufají v překonání této hranice.

Zejména v regionech je totiž stále více rodin, které si kvůli tíživé situaci nemohou dovolit ani skromnou nadílku. Sbírka odstartovala v pondělí 13. listopadu rezervací dárků na webu krabiceodbot.cz.

„Při přípravě sbírky můžeme vždy spoléhat na síť dobrovolníků, především z řad místních. Ti ve spolupráci se školami, OSPODy, dětskými lékaři a dalšími organizacemi zjišťují potřeby dětí z neutěšených podmínek. Díky jejich obětavému úsilí se nám daří pomáhat i v rodinách, které nevyužívají žádné sociální služby, nebo které se do složité situace dostaly teprve nedávno,“ vysvětlila Zdeňka Marešová, členka správní rady Diakonie Českobratrské církve evangelické, která vede oddělení péče o dárce.

Sběrná místa ve Středočeském kraji Ve Středočeském kraji se na otevření nachystala sběrná místa ve 20 městech, a to v Benešově, Berouně, Brandýse nad Labem, Čáslavi, Černošicích, Dobrovici, Dobříši, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Lysé nad Labem, Mělníku, Mladé Boleslavi, Mníšku pod Brdy, Mukařově, Neratovicích, Poděbradech, Příbrami, Rakovníku a Říčanech. Tak jako v předchozích letech se dárky od středy 6. prosince rozvezou do rodin v nouzi ve spolupráci se školami a úřady, do azylových domů apod.

Dobrovolníci ve 260 sběrných místech ve všech koutech Česka budou krabice od dárců přijímat během dvou týdnů na přelomu listopadu a prosince, konkrétně od pondělí 20. listopadu do úterý 5. prosince.

„S úhlednými balíčky přicházejí mladí i staří, jednotlivci i rodiny s dětmi, nebo třeba kolegyně a kolegové z práce. Řada přispívajících se na akci podílí opakovaně a v mnohých rodinách se společné nakupování a balení dárků pro děti z neutěšeného prostředí stalo nedílnou součástí vánočních příprav. Stále častěji se účastní také instituce a soukromé společnosti včetně velkých značek – přispívají zkrátka všichni, kterým osud dětí ohrožených chudobou není lhostejný,“ přiblížila atmosféru sbírky Zdeňka Marešová.

Jana Škaloudová, dobrovolnice zapojená do sbírky, shrnula na jednom z příběhů, jak Krabice od bot v rodinách pomáhá. „Společně zůstali děda v invalidním důchodě a jedenáctiletý kluk. V rodině také vypadl maminky příjem, která bohužel před Vánoci zemřela. A co to s rodinným rozpočtem udělá, než se zařídí a vyplatí příslušné dávky, je neskutečné. Kde najednou najít finance na dárky, kde je sehnat, jak to zařídit. To naštěstí věděla sociální pracovnice, která s rodinou pracuje. A tak se pár dní před Štědrým dnem objevily v rodině dárky, nejen pro Ondru, ale i pro dědu,“ řekla Jana Škaloudová.

V roce 2022 se do sbírky zapojilo 13 154 dárců, kteří doručili téměř 50 tisíc úhledně zabalených balíčků. Jeden dárce tedy připravil téměř tři krabice dárků. Dárcům se snadněji vybírají překvapení pro dívky, největším oříškem jsou obvykle věci pro dospívající chlapce. Aby Diakonie dárcům výběr co nejvíce usnadnila, připravila na webu sbírky nejen detailní informace o tom, jak se do sbírky zapojit, ale také užitečná doporučení, kterými se přispívající mohou řídit.

Krabice online po celý rok

Kromě vánoční sbírky je možné přispívat kdykoliv finančním darem do sbírky Krabice online. V roce 2022 se tak podařilo vybrat celkem 4,3 milionu korun do krizového fondu na pomoc dětem ohroženým chudobou.