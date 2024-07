Po návštěvnicky úspěšných letních slavnostech, je přichystán zahajovací koncert mezinárodního festivalu vážné hudby, pokračují divadelní performance, které se odehrávají v místním muzeu. Ve vyhlášené Galerii Melantrich se představí dvě výstavy obrazů a plenér galerie bude otevřen pro konání sousedských komunitních bister.

Mezinárodní hudební festival Thurn Taxisova Loučeň pod záštitou biskupa

Ve čtvrtek 1. srpna se veřejnosti po dlouhé době otevře interiér dominanty Rožďalovic, kostel svatého Havla, ve kterém bude odehrán Zahajovací koncert 25. ročníku MHF Thurn Taxisova Loučeň. Organizátor a duchovní otec festivalu, profesor pražské konzervatoře Jaromír Melmuka jej nazval Soprano straordinario. Na programu budou díla starých italských mistrů i známých hudebních skladatelů .

Festival bude pokračovat až do 16. srpna v prostorách Kulturního domu Loučeň. A hned pátek 2. srpna bude věnován Roku české hudby "Proč bychom se netěšili“, v koncertním provedení Smetanovy Prodané nevěsty.

Úterý 6. srpna se představí ti nejlepší absolventi z Pražské konzervatoře. V pátek 9. srpna zavítá na Loučeň zahraniční host, vynikající klavírista Ivan Perkovič z Bosny a Hercegoviny. Následující úterý 13. srpna se domě kultury představí komorní orchestr se sólistou Felixem Slováčkem.

Závěrečný koncert festivalu se odehraje dne 16. srpna v Evangelickém kostele v Bošíně a bude celý pod taktovkou Ševčíkova kvarteto.

Pořadatelé se zrovna tak jako v minulých letech těší na velký zájem posluchačů, který opět potvrdí dávnou pravdu, že tento styl hudebního vyjádření patří neodmyslitelně k našemu životu. Význam festivalu potvrzuje i záštita, kterou nad ním převzal převzal Mons. Stanislav Přibyl, CSsR, jednadvacátý litoměřický biskup.

Hledání nejzajímavější historické osobnosti

Spolek přátel Rožďalovických Hradčan oživí historickou muzejní expozici ve staré škole formou večerních divadelních performancí „Proč právě on?“.

Formou pěti monologů budou hledat nejzajímavější osobnosti Rožďalovic. Diváci se přenesou v čase do druhé poloviny devatenáctého a první poloviny dvacátého století a budou svědky zvláštního setkání. Do města nezávisle na sobě zavítají, operní diva, profesor gymnázia, spisovatelka, mecenáška kultury a vojenská specialistka. Jejich společným přáním je najít stopy po osobnostech, které natrvalo ovlivnily jejich vlastní životy a podělit se o společný příběh každého jednoho z nich. Na základě vyprávění budou diváci po celé léto hlasovat a vybírat tu nejzajímavější osobnost spjatou s Rožďalovicemi. Její jméno na začátku září vyhlásí nejstarší obyvatelka Rožďalovic paní Květuše Kykalová, která letos oslaví 101 narozeniny.

Komunitní bistra a historické výstavní expozice

Nesedím - sousedím! Asi tak by se dal nazvat záměr k uskutečnění komunitních bister, která se nesou čistě v duchu zábavy, odpočinku a relaxace a to buď na dece s piknikovými koši a drobným sousedským občerstvením, v plenéru zahrady galerie Melantrich anebo v různých odpočinkových koutech s lavicemi a židlemi. Záměrem organizátorů je přizvat do komunitního života nové členy, kteří budou pro organizátory budoucích akcí jakýmsi pomocníkem a lakmusovým papírkem v otázce tvorby programu a obsahové náplně chystaných akcí.



Ve výstavních prostorách legendární středočeské Galerie Melantrich v červenci končí výstava Jihočeské malířky Jany Zmrzlé, Dialog s duší. Tu v srpnu vystřídá pražská výtvarnice Mirada Geroldová s výstavou obrazů, Herbář lásky.

Ve vybraných dnech dopoledne bude možné také s průvodcem navštívit expozici Historie Rožďalovic a Spolkového života ve městě v budově staré školy a nově také stylizaci bytu jedné z nejznámějších osobností Rožďalovic, uměleckého vazače knih, Jendy Rejmana.