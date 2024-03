/FOTO/ Vyznavači očíslovaných koulí a „okapsovaných stolečků“ se sešli již podruhé na kulečníkovém turnaji dvojic, který opět uspořádala dvojice přátel, a to jmenovitě V. Vosecký a T. Kokojan. Stylem start – cíl celý turnaj bravurně ovládl pár Kubík – Očenášek jr, Dvojice, která od začátku patřila mezi ústřední favority celého prestižního klání.

Kulečníkový turnaj dvojic v nymburském sportbaru RZ | Foto: Jana Fosetová

Dvojice ani jednou nepoznala nepoznala hořkost porážky, což se dá považovat za jednu z rarit celého klání. Patrně největším překvapením naopak bylo smutné předposlední místo J. Šídy se spoluhráčem O. Vokřínkem. Prvně jmenovaný matador a lídr nově slepeného páru celý turnaj absolvoval v jakési herní křeči či útlumu.

Nutno ještě dodat, že v průběhu necelých sedmi hodin absolvovala sedmička „statečných“ zúčastněných párů šestatřicet zápasů. Z toho polovina špílů se dohrávala pouze na černou kouli, což svědčí o výkonnostní vyrovnanosti dvojic. To jsou v kostce základní fakta druhého ročníku billiardového klání dvojic „RZ televizák“, který se opět konal ve sportbaru „RZ“ na sídlišti. Tento jediný noční podnik v Nymburce provozuje Martin Macháček s Janou Fosetovou.

Lze bez nadsázky konstatovat, že to byl od začátku boj, jak se patří. Ve společné základní skupině změřily dvojice síly každý s každým na jeden hraný zápas. Po odehrání všech her vykrystalizovalo finálové kvarteto, které absolvovalo tzv. finálového „mikropavoučka“. V něm se na úvod střetl první se čtvrtým a druhý se třetím. Semifinálové vítězné páry si to posléze rozdaly v absolutním finále a poražení sehráli zápas o bronz.

Kulečníkový turnaj dvojic v nymburském sportbaru RZZdroj: Jana Fosetová

Z postupu do finále se nakonec radovali J. Očenášek jr. s P. Kubíkem a V. Nový s J. Štillerem. Rozhodující duel opanovali prvně jmenovaní 2: 0 na zápasy. „Já jsem vám to pořád říkal, že to zase vyhrajeme a vy jste mi bláhově nevěřili,“ radoval se rozjařeně J. Ošenášek jr. V boji o bronz proti sobě nastoupili billiardoví pohrobci restaurace Krušovická. „Tak to jsem právě nechtěl, máme spolu mnoho nahráno a těžko se můžeme vzájemně ještě něčím překvapit,“ mrzel se na oko po celý turnaj maximálně soustředěný J. Nejedlý.

Šťastnějším párem byli nakonec právě J. „Buldozer“ Nejedý se Standou Čížkem, kteří přetlačili své krušovické parťáky jen těsně 2:1 na zápasy. Týmy na 5. – 7. místě ze základní skupiny se sešly v tzv. „útěše“, kde sehrály druhé kolo vzájemných zápasů (první kolo se započítalo).

Kulečníkový turnaj dvojic v nymburském sportbaru RZZdroj: Jana Fosetová

V miniskupině poražených excelovali turnajoví ředitelé Kokojan s Voseckým, kteří malé finále opanovali s impozantním skórem 5:1. „Dva vítězné luxusní televizáky a navíc ještě proti Šídovi, to se mi opravdu líbilo a duševně mne to patřičně ošetřilo,“ konstatoval optimisticky naladěný pedagog po závěrečném vlastnoručně proměněném mečbolu o „buzara“ přes celý vál.

„To jsou pořád samé ciťáčky soupeřů, prý jako s ženou, a my potom máme na stole o pět koulí navíc, to je frustrující,“ mrzel se hlasitě J. Šída v „boudě“ při marném boji o pátý flek.

Nejstarším účastníkem klání se stal P. Čech (79), který herně vyzrává jako víno a začíná své, a to o generaci mladší soupeře, již parádně herně „kousat“.

Kulečníkový turnaj dvojic v nymburském sportbaru RZZdroj: Jana Fosetová

Na turnaji vládla po celý turnaj přátelská atmosféra, o kterou se postarali všichni zúčastnění hráči spolu s milým personálem podniku, v čele s M. Macháčkem. Tomu také patří poděkování za excelentní obložené mísy, které šéf vlastnoručně vyrobil a šikovně je průběžně „distribuoval“ k hracím stolům po celý turnájek. „Inu, chlapci, v tom jsme s Tomem na stejné vlně, když chceš, aby něco opravdu klaplo a zafungovalo, tak si to udělej sám,“ suše a trefně zafilosofoval M. Macháček. Klání sponzorsky podpořili dva oslavenci O. Vokřínek a M. Knypl, za což jim taktéž patří dík.