/FOTO/ Den dětí 2021 aneb Cesta kouzel přilákala v sobotu 29. 5. k procházce téměř 800 návštěvníků, z toho 420 dětí. Na dvoukilometrové trase vedoucí od poděbradské hydroelektrárny k Havířskému kostelíku čekalo na děti 15 stanovišť plných kouzel. Na trasu se vypravily mezi 10. a 16. hodinou, vybaveny kouzelnickou hůlkou a hrací kartou, knížečkou pro společné čtení. Obsahovala plánek trasy, zadání jednotlivých úkolů a originální příběh, který děti okamžitě vtáhl do děje.

Cesta kouzel vedla od hydroelektrárny k Jordánu. | Foto: DDM Symfonie Poděbrady

K uvedení do atmosféry akce je zde úryvek z pohádky Čaroděj Symfonius Domikul Juvínus, s níž se děti po cestě seznámily: „Cesta kouzel je pradávný tajemný rituál, který jedenkrát za sto let připravuje starobylé konsilium zasloužilých, stářím vrásčitých čarodějů a čarodějek. Cesta kouzel má prověřit kouzelné schopnosti a znalosti všech čarodějů v kraji. Na cestě je čekají náročné úkoly a zkoušky. Za zdárně vyřešený úkol dostávají symbol dokonalosti, malý pružný kroužek, vyrobený ze vzácné suroviny. Kroužky si postupně navléknou na svou kouzelnou hůlku a jsou pak důkazem zdatnosti, obratnosti a kouzelnických schopností svého nositele. Díky tomu pak čarodějnice a čarodějové postoupí do další, vyšší čarodějnické kategorie…“