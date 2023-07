/FOTO, VIDEO/ Zajímavé fotbalové utkání s charitativním podtextem se odehraje v sobotu 8. července od 16 hodin v Kostelní Lhotě. Místní stará garda přivítá ženský tým SK Slavia Praha, který obhájil double, tedy prvenství v lize i poháru. Naprosto celý výtěžek ze vstupného a dražby bude věnován nevyléčitelně nemocné Lucince Brejlové.

Nevyléčitelně nemocná Lucie Brejlová s rodiči. | Foto: archiv rodiny

Pořadatelé avizovali, že Slavia k zápasu nastoupí v základní mistrovské sestavě, a také upozornili na unikátní předměty v poločasové dražbě jako například dres Bohemians 1905, kteří se po dlouhých letech porobojovali do pohárové Evropy, dres několikanásobného mistra ligy FK Dukla Praha nebo brankářský dres vicemistra ligy SK Slavia Praha. Ve všech případech s podpisy hráčů.

Hlavním předmětem bude dres aktuálního mistra české ligy AC Sparta Praha, která po devíti letech získala titul a zahraje si tak předkolo Ligy mistrů. Ani v tom případě nebudou chybět autogramy šampionů.

Minimální vstupné na fotbalové utkání činí 100 korun. Kdo dá víc, tím lépe. Děti do 15 let mohou přijít zdarma.

Finanční náklady na zajištění co možná nejpříjemnějšího zbytku života malé Lucinky Brejlové, která trpí nevyléčitelnou nemocí mukopolysacharidózou, a vůbec celého chodu rodiny jsou vysoké. Proto, kdo by chtěl poslat peníze přímo rodině, může tak učinit na její účet 268128822/0300.

Mukopolysacharidóza – typ III.

Velmi závažná forma onemocnění, do současnosti naprosto nevyléčitelná. Vzhledem k téměř k normálnímu vzhledu je diagnóza stanovena většinou velmi pozdě. Děti dosahují téměř normálního vzrůstu, u tohoto typu se projevuje nejméně tělesných změn. Srdce a oči nejsou poškozeny. Časté jsou poruchy sluchu, střevní obtíže – průjmy a též později záchvaty křečí. V popředí je rychle pokračující porucha inteligence. Časté zaskakování, dušení. Velkým problémem je značná hyperaktivita a nespavost. Postupně je dítě odkázáno na invalidní vozík a krmení sondou. Průměrný věk dožití je 14 let. V České republice jsou i dvě děti starší 25 let. Péče o ně je velmi náročná.

Tomáš Drobný, starosta obce Kostelní Lhota