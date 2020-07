Turnajové rarity byly dvě. Stříbrný sympaťák Prchal se na turnaj vrátil po dlouhých šesti letech a hned všem kromě největších favoritů z Nymburka ukázal záda. „Byl jsem roky na tréninkové báze na Aljašce, dřel jsem všechny soutěžní disciplíny a výsledek se dostavil,“ smál se rozjařeně svému bonmotu L. Prchal. „Letos jsme to brali jenom tréninkově a na zahrání, počkejte panáčkové za rok,“ kasal se dvojnásobný šampion z minulých let Kavan.

Druhou zajímavostí bylo vystřídání Jany Ruferové do závěrečného tenisu. Manželský pár Ruferů škubal své soupeře a byl jen kousek od velkého překvapení, když mohl přetlačit jak Prchala, tak také Kavana. S oběma dvojicemi totiž Ruferovci prohráli až ve zkrácené hře, když celé oba špíly až do tie-breaku vedli. „Nakonec jsem se rozhodla, že jim to neudělám, neboť by chlapci měli depresi a byli by frustrovaní, že prohráli s babou a navíc se mnou, tak jsem jim to raději nechala,“ vesele zafabulovala fyzicky vyčerpaná Jana Ruferová.

Konečné pořadí 16. ročníku: 1. Kokojan + Rufer (SKP Nymburk), 2. Prchal + Heller, 3. Kavan + Peták, 4. Keckovi (všechny tři dvojice z České Lípy).

DVORANA SLÁVY DEBLOVÉHO ODDÍLU SKP NYMBURK 2020

Sekce míčového sedmiboje

• Pavel Kavan (Česká Lípa) : luxusní sekce – nadšenec + spolubojovník - dvojnásobný vítěz turnaje SKP Nymburk

• Standa Randa (Nymburk) : luxusní sekce – deblová ikona, legendární sedmibojař a metodik

• Roman Čepek (Nymburk) : luxusní sekce – sedmibojař MČR

• Karel Svoboda (Nymburk) : luxusní sekce – zakladatel + sedmibojař MČR

• Tomáš Kokojan (Nymburk) : luxusní sekce – trenér + sedmibojař MČR

• David Rufer (Nymburk) : luxusní sekce - sedmibojař MČR

• F. Schmidtmayer (Praha) : výkonnostní sedmibojař MČR

• Standa Semerák (Praha) : výkonnostní sedmibojař MČR

• Z. Žižková Kučerová (Praha) : luxusní sekce – hráčka MČR

• Jan Peták (Česká Lípa) : dvojnásobný vítěz turnaje SKP

• Michal Šonka (Česká Lípa) : čestný člen a medailista SKP

• Luboš Prchal (Česká Lípa) : čestný člen a medailista SKP

• Diana Bakešová (Lysá nad Labem): luxusní sekce – čtyřnásobná vítězka SKP

• Jiří Pavelka ml. (Praha) : luxusní sekce – sedmibojař MČR

• František Kokeš (Všechlapy) : medailista turnajů SKP

• Jiří Nejedlý (Nymburk) : medailista SKP

• Otec a syn Keckovi (Č. Lípa) : medailisté turnajů SKP

• František Farkaš (Eliška Nymburk) : medailista turnaje SKP

• Karel Heller (Česká Lípa) : medailista SKP

Zlatí čestní členové:

M. Matouš (Kamenné Zboží) – předseda SKP Nymburk + V. Pokorný (Semice) – emeritní ředitel ZŠ Komenského Nymburk.

Čestní členové základní dvorany: M. Schrayer, M. Popr (oba Poděbrady), P. Čerňanský (Poděbrady), J. Ruferová, T. Danzer a J. Petřík (oba Nymburk).

Mgr. Tomáš Kokojan – president deblového oddílu SKP Nymburk