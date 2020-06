Program koncertu mladých klavíristů:

David Knotner, 7 let, 1.roč., pedagog Ellina Belchiková (ZUŠ Lysá nad Labem)

D. Kabalevskij – Toccatina

M. Dlouhý – Moudrý zvon

W. Gillock – Flamenko

Veronika Vazquez, 13 let, 4.roč., pedagog Anežka Tomešová

R. Schumann – Hra na slepou bábu

(z cyklu Dětské scény)

G. Edvard – Národní melodie

(z cyklu Lyrické kusy)

Anna Kašparová, 15 let, 7. roč., pedagog Olga Knotnerová

F. Liszt – Útěcha č. 2

P. Bazala – Bystřina

Natalie Knotnerová, 17 let, III. roč., pedagog Lenka Grešová

F. Chopin – Nocturno cis moll, no.20

Jaroslav Richter, 18 let, III. roč., pedagog Alena Jahnová

Kiji Kongo – Píseň bouří (Song Of Storms)

interpretoval pro klavír Eric C "Piano Man".

Magdalena Férová, 18 let, IV. roč., pedagog Blanka Zedníková

J. S. Bach – Allemande z Francouzské suity G dur

F. Chopin – Nocturno fis moll, op. 27, č.1

A. Dvořák – Silhouetta

Vojtěch Hraběta, 19 let, IV. roč., pedagog Lenka Jelínková

F. Liszt – Sen Lásky

S. Rachmaninov – Preludium g moll

Záznam koncertu s lepší kvalitou zvuku:

Zdroj: Youtube

Jan Sobotka a Ondřej Kukla