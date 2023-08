/FOTOGALERIE/ Vzácnou návštěvu přivítali v pátek 18. srpna v Kersku. Britský velvyslanec v České republice Matt Field přijel v doprovodu hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové a ředitele Polabského muzea Jana Vindušky.

Z návštěvy britského velvyslance Matta Fielda v doprovodu hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové v Kersku. | Foto: Blanka Musílková

Skupina hostů nejdříve zamířila do chaty spisovatele Bohumila Hrabala, která je před rekonstrukcí. Jan Vinduška představil plány a vizualizaci přestavby, která by měla začít co nevidět. Chata by měla být uvedena do stavu, ve kterém ji užívali Eliška a Bohumil Hrabalovi. Pokud vše půjde podle plánu, chata by měla být otevřena veřejnosti u příležitosti 110 let od Hrabalova narození, tedy 28. března 2024.

Další zastávkou byl Lesní ateliér Kuba, kde byli hosté přivítáni Janou a Bronislavem Kubovými moravskou slivovicí. Ti předvedli Hrabalův poesiomat, velvyslanec spustil audionahrávku Pábitelé, kterou načetl sám Bohumil Hrabal. Byl překvapený jeho dikcí a přirovnal ji k řeči Václava Havla.

Matt Field působí v České republice teprve od začátku roku 2023, avšak česky se již naučil obstojně dorozumět. Dále si prohlédli keramickou dílnu, prodejnu a výstavu kreslených džbánků známých osobností. Hejtmanka i velvyslanec přispěli kresbou džbánku do sbírky Bronislava Kuby.

Na památku tohoto dne vysázeli v lesní zahradě borovici. Vedle borovice Sličná Maryška z roku 2008, která byla vysazená u příležitosti desátého ročníku Hrabalova Kerska, tak přibyla další. V keramické dílně ateliéru byl vyroben i dar pro pana velvyslance – česká kočka a britský kocour, kteří jsou navždy spojeni.

Oběd britsko-české návštěvy následoval v restauraci Hájenka, kde nemohli opomenout tradiční kančí pečeni se šípkovou omáčkou nebo se zelím a také točené plzeňské pivo. Britský velvyslanec Matt Field obdržel darem dárkové balení Postřižinského piva.

Další cesta vzácné návštěvy vedla ještě ten den na prohlídku Kutné Hory a tamní Galerie Středočeského kraje (GASK).