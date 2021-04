Po smrti majitele zůstali dva krásní chlupáči Pety a Gusta bez domova. Máte volno doma v posteli? Tak čekají právě na vás. Více info v útulku Haryk.

Z velké rodiny zůstal nakonec sám

Jsem kříženec labradora a je mi okolo 6 let. A ptáte se jaké je mé jméno? Don, Donka, Doník, …. Jak je komu libo. Jedna moc hodná paní žila se svou fenkou v domě s velkou zahradou. Té fence se jednoho dne narodila štěňátka a jedním z nich jsem byl já. A jelikož jsem od mala nebyl žádný hrdina, panička se rozhodla si mě nechat, a tak jsme si tam všichni tři společně spokojeně žili. Čas plynul a najednou jsme zůstali s paničkou sami dva.

Život šel dál až jednou moje panička onemocněla a musela být převezena do jednoho ústavu a najednou jsem zůstal úplně sám. I já nakonec musel opustit svůj rodný dům, kde si mne vyzvedla nynější teta. Začátky se mnou nebyli vůbec jednoduché, protože jsem během svého života nikoho a nic jiného nepoznal, byli pro mne všichni a všechno nové. Na tety jsem vrčel a poštěkával, za což se jim omlouvám, ale já se jen hrozně bál…

Postupně si získali mou důvěru, ukázali mi svět, naučili pár kousků a teď je ze mne pohodový kamarád. Podle nich jsem velmi hodný, čistotný a poslušný mazel, ale jiné pejsky nemám rád. Za sebe říkám, že miluji vycházky a piškoty. Ty by tedy měli být i povinnou výbavou při těch vycházkách.

Toužím zase po svém domku se zahradou… ale bylo by lepší mít vysoké ploty, protože na svém dvounohém příteli se brzy stanu závislým a pokud by někam šel, chci jít za ním. Myslím, že jsem vhodný i do bytu, protože nic neničím. Tak to jsem já, Donka. Líbím se vám? Tak prosím neváhejte a stavte se nebo volejte na tel: 723 546 055, 732 906 580.

Autor: Michaela Novotná, Jana Andělová