Proto je pro pejska vhodnější spíše domek se zahrádkou nebo někdo, kdo s ním může být doma. Beník je kompletně očkovaný a čipovaný. Nachází se v Nymburce. V případě zájmu, nebo pro více informací volejte na tel.: 702 822 316.

Do útulku se dostal německý ovčák Hans, kterému majitel podepsal ortelsmrti (po týrání, špatné výchově, žádné socializaci napadl majitele, který podepsal eutanazii). Ale protože si myslíme, že každý by měl dostat šanci a většinou není chyba na straně psa…!! Rozhodli jsme se dát Hansovi šanci a pozvali jsme na pomoc jednoho z největších odborníků pana Rudolfa Desenského, kterému moc děkujeme za jeho čas a rady. Doufáme, že pílí a zkušeností našich děvčat se podaří Hanse zachránit. Náprava bude trvat delší čas, výsledek je nejistý, ale my věříme. Držte Hansovi palce!

Sorbon je milý osmiletý kříženec německého ovčáka. Byl odebrán z nevhodných podmínek a majitelé se jej dobrovolně vzdali. Podle některých jeho reakcí byl zřejmě bit a při hlazení je nejistý. Není vhodný ke kočkám. Naposledy, když honil kočky, byl zavřen do chlívku. Jiné psy nemusí, ale na fenu by si mohl zvyknout. Jeho jídelníček nebyl nikterak pestrý a nyní si vychutnává každou novou pochutinu. Miluje vycházky, jízdu autem zvládá na výbornou a je čistotný.

Apollo je již zamluvený.

