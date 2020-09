Malá rodinná nemocnice mi nabídla mnohem víc, než bych na první pohled čekal. Základem mého pobytu byly každodenně různé typy cvičení a procedur – nahřívání, cvičení, motodlaha a laser. Cvičení nejprve probíhalo individuálně na pokoji, poslední týden jsem chodil společně s několika dalšími pacienty na skupinové cvičení do tělocvičny. Tohle všechno by ale asi nestačilo, kdyby za vším nestál obětavý a profesionální personál a celkově vlídné prostředí.

Pacient může být v městecké nemocnici opravdu sám sebou, může být člověkem, není vlečen nemocniční mašinerií, není stroj, nezažije lidský chlad a rezervovanost jako jinde. A věřte, že jsem toho už prošel hodně. V teplých letních dnech jsem měl na pokoj otevřené dveře, takže mi neuniklo, jak se sestry a další personál chovají k ostatním pacientům, a někdy mě to skoro dojalo. Povětšinou starší lidé zde jsou dlouhé týdny sami, třeba i bez návštěvy někoho z rodiny. A tam, kde chybí rodina, dostávají pacienti v Městci pozornost, péči – a věřte – i lásku personálu. A to od sanitářů, přes sestry až po lékařky. Vím, že každý z nich může mít tu a tam vlastní trápení a starosti, ale nám pacientům to nikdy nedávají najevo. A právě toto – kromě profesionální lékařské a rehabilitační péče – podle mě uzdravuje nejvíc.

Zároveň je zde prostor pro klid a ztišení člověka. Respekt k dennímu nastavení člověka. Ráno vás nebudí nijak násilně, i když je to dle nemocničních pravidel v docela brzký čas, ale s citem. Mohu na procházku do parku, nebo jen tak posedět na terasu s výhledem do korun stromů. Tam jsem si to obzvlášť oblíbil. Městecké následné péči jsem vděčný za zásadní zlepšení svého zdravotního stavu – konečně třeba můžu vzít manželku na procházce za ruku (už roky jsem, abych vůbec mohl chodit, musel v obou rukou držet hole). Ne že bych během pobytu nenašel různé podněty ke zlepšení), to určitě ano, ale, jak paní primářka, tak vedoucí lékařka i sám provozní ředitel nemocnice jsou vždy ochotní spolu s pacientem hledat cestu k nápravě případného nedostatku.

Uvědomil jsem si zde, jak moc pro nás zdravotníci mohou udělat a dělají i bez léků a složitých procedur – obyčejným lidským přístupem.

S vděčností

73letý pacient Jaroslav Hruška z Poděbrad