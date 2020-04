Naše paní učitelka Petra Křížková, kterou mám moc ráda, nám posílá úkoly. Pracuji na nich hodně často, většinou každý den. I v sobotu a v neděli. Dělat úkoly doma mě baví. A učení na Umímeto a Školákově mě hrozně baví.

Mezi úkoly a prací na počítači se dívám na UčíTelka. U televize se střídám s mou sestrou Áňou, která chodí do 2. A. Učím se do oběda, u kterého se sejdeme celá rodina. Po dobrém obědě máme knižní klub, kde si se sestrami a maminkou čteme knihy. Čteme nahlas a střídáme se. Přečetla jsem Děti z Bullerbynu a teď čtu Helenka a princezna. Odpoledne po svačině si chodíme hrát ven na zahradu.

Skoro každý den máme porady, kde si povídáme, co se nám povedlo, co se nám nepovedlo, co se nám líbilo, co se nám nelíbilo, co nás trápí, nebo baví a hlasujeme o našich přáních. V neděli tvoříme jídelníček. V karanténě se mi líbí, je tu legrace. Pomáháme mamince, která je chvilku: učitelka, pradlenka, nejlepší kuchařka, uklízečka, zahradnice, zásobovačka potravin, školnice, zdravotnice a hlavně má maminka. Tatínek pracuje na počítači, na zahradě a pomáhá nám s úkoly. Sestra Karolínka mi pomáhá s angličtinou a pečeme spolu.

Máme se rádi a máme tu veselo. Stýská se mi po celé škole, chybí mi spolužáci, školník, zástupce ředitele, vychovatelka a nejvíc mi chybí naše úžasná paní učitelka.

Kristýnka Homolová 3. A, ZŠ Komenského Nymburk