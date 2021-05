Z krejčovského hlediska je prý kapes hned několik druhů, ale to bych nechtěl rozebírat a popisovat. Někde jsem zachytil informaci, že dívkám a ženám zmiňované kapsy nahrazují kabelky. Prý proto, že na některých šatech vlastně pro nějaké takové látkové pouzdro není místo. Ale všimněme si, někdy se malá kapsička (třeba i falešná) objeví i na nich, jen tak pro zvýšení půvabu. Zkrátka a dobře, kapsy náleží do našeho života. A vlastně už od dětství a mládí. Určitě si mnozí z nás dříve narozených pamatují na taháky, které se ve škole objevovaly hlavně při písemkách v našich kapsách, ale možná i jiných úkrytech. Potřebné vědomosti pak byly jaksi hned po ruce.

Samozřejmě, že do kapes také patřily a možná ještě patří různé nožíky, drobné mince a určitě kapesníky. Ano, obyčejný k a p e s n í k přece nechybí mezi našimi základními hygienickými potřebami. Textilní kapesníčky se někdy užívají jako okrasný doplněk kapsičky saka. Papírové jsou jednorázové a na rozdíl od těch textilních se použitím znehodnotí. Lidová slovesnost kapesník někdy přejmenovala na „šnuptychl“. V obrozeneckých dobách se pak objevil půvabný termín „nosočistoplena“. Vše odnesl čas a dnes dominují hlavně v pánských kapsách mobilní telefony. Když pokročíme dále, tak v dalších letech jsme se neradi smiřovali se skutečností, že bychom mohli mít jednu kapsu prázdnou, druhou vysypanou. Ostatně, kdo z nás by chtěl mít hluboko do kapsy! Máte nějaké úspory?

A kde je ukrýváte? Dle některých pověr vám špatně zvolené skrýše mohou vyhnat peníze z kapes.

Do dávných věků patří kapsáře našich prababiček, které v nich ukrývaly mnohé tajnosti. Jenom pro objasnění, tento výraz označoval velkou kapsu, která třeba byla součástí zástěry, nebo se kapsář přímo přivazoval k pasu. Svědectví o tom podávali někteří klasičtí autoři české literatury. Ostatně Čapkovy povídky z obou kapes patří ke skvostům naší krátké moderní prózy a plným právem patří do klasiky. Ale pro úplnost je dobré zmínit, že dnes jsou v nabídce některých obchodů všelijaké domácí kapsáře. Dále se ještě objevují kapsáře do auta, do koupelny nebo do dětského pokoje na ukládání různých věcí.

Čeština však bývá obdivuhodná, protože ve významu tohoto slova se můžeme dostat úplně jinam, totiž někam mezi kapsáře neboli kapesní zloděje. Takoví „šikovní“ chmatáci dokáží lidem rychle a nenápadně z kapsy nebo kabelky vytáhnout telefon, peněženku a podobně. Kapsáři se vyskytují hlavně na místech, kde je vysoká koncentrace lidí, ideální je pro ně nějaká velká tlačenice. Nepříjemnostmi s nimi jsou nechvalně známá a proslulá centra velkých měst. A objasněnost kapesních krádeží je obecně velmi nízká. Na závěr bych chtěl připomenout kapsy, které nám život dokáží zpříjemňovat. Když otevřeme kuchařské knihy, tak zjistíme, že existuje celá řada různých receptů na bůčkové, vepřové nebo kuřecí kapsy se zajímavě kombinovanými nádivkami. A jiné různě plněné kapsy se zase objevují mezi pečivem. Tady se fantazii a nápadům meze opravdu nekladou. Přeji vám dobrou chuť, náladu a pevné zdraví.

Autor: Milan Čejka