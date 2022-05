Dopolední program ve čtvrtek a v pátek byl věnován zejména školám a školním skupinám. Připraveny byly ukázky práce Poříční policie. Studenti se seznámili s výbavou a činností potápěčů a celkovou náplní této záchranné složky. Samozřejmostí byly plavby lodí, nabídka řemeslných výrobků, gurmánských specialit a turistická nabídka destinací, která pokračovala po celou dobu akce.

Pátek, sobota a neděle patřila návštěvníkům, sportovcům a rodinám s dětmi s celodenním kulturním programem do večerních hodin. Velkou atrakcí byly boxerské zápasy, při kterých byl vydražen dres za 21 000 korun s vlastnoručním podpisem desetinásobného mistra Evropy a dvojnásobného mistra světa v rychlostní kanoistice Martina Fuksy a odehrálo se na 22 mistrovských zápasů a jedna exhibice. Peníze společně s příspěvky příchozích návštěvníků pomůžou lidem s mentálním postižením z Domova pod lípou z Lipníku a vybráno bylo 45 117 korun. Díky za nevšední sportovní zážitek a skvělý počin organizacím Boxingu Poděbrady, z.s., Manažerská extraliga boxu, Dobrý skutek, z.s. a Pruh Polabí, s.r.o.

Noví přátelé i vědomosti. Žáci nymburské zdrávky zavítali do Srbska

Součástí akce bylo Setkání příznivců karavaningu, kterým byl připraven opravdu různorodý program zahrnující prohlídku města se žurnalistou, spisovatelem a pamětníkem Janem Řehounkem, exkurze do hydroelektrárny, Postřižinského pivovaru a další. A karavanů byl plný ostroh s krásným výhledem na nymburské hradby. Sešlo se jich na 40.

„Chtěl bych poděkovat za nezištnou pomoc všem kamarádům a partnerům, kteří mi s organizací této akce, která se stává opravdu tradiční a nabírá čím dál větších rozměrů poděkovat. Bez nich by to opravdu nešlo. A je to od organizace prodejců, zapůjčení stanů, posezení, pomoc s přípravou před i po akci, úklidu odpadků. Je to tisíc drobností, na které bych sám nestačil. Skvěle vyšlo počasí, lepší jsme si snad nemohl přát a v sobotu, kdy chodili lidé, kapely hrály a Labe bylo opravdu plné lodí jsem si říkal, že ta práce stála za to. Ohlasy byly výtečné a opět jsme přišli na další věci, které do dalšího, již XI. ročníku 5.–8. května 2023 chceme vylepšit,“ zhodnotil Pavel Hlaváč, ředitel Pruhu Polabí s.r.o.

Na akci zavítali i vážení hosté. Ministr dopravy Mgr. Martin Kupka a hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková. „Je to pro mě velká čest, že takto významní lidé našli chvíli času ve svých nabitých diářích a přišli se na tuto akci podívat. Paní hejtmanka převzala záštitu nad akcí, a toho si opravdu vážím“, řekl Pavel Hlaváč.

Dozvuky Lodí na Labi o ceny!

Vyhlašujeme hned tři fotosoutěže o ceny! Zúčastnit se je možné skrze událost na Facebooku Lodě na Labi 2022 (X. ročník)



O akční fotografii z X. ročníku akce Lodě na Labi – hlavní cenou je slevový poukaz v hodnotě 5 000 korun na zájezd z nabídky cestovní kanceláře ATIS



O fotografií s dětmi na řece z X. ročníku akce Lodě na Labi – hlavní cenou je 5 kg lahodné čokolády od firmy Královská čokoláda



O jinou fotografii z X. ročníku akce Lodě na Labi – hlavní cenou jsou neomezené vstupenky do zábavného Parku miniatur

Autor: Pavel Hlaváč